Một kênh truyền thông quân sự chính thức của Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh cho thấy tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20 được phóng từ tàu khu trục cỡ lớn Type 055 của Hải quân Trung Quốc (PLAN), đánh dấu lần đầu tiên việc phóng tên lửa trực tiếp từ tàu chiến được công khai.

Hình ảnh này được China Military Bugle - một tài khoản chính thức thuộc Trung tâm Truyền thông Tin tức Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, công bố hôm 28 tháng 12.

Theo báo cáo, đoạn phim ghi lại cuộc thử nghiệm cuối cùng của một tên lửa đối hạm được thực hiện trên tàu khu trục 10.000 tấn Type 055 mang tên Wuxi.

Thử nghiệm hoàn thiện thường được dùng để mô tả lần kiểm tra lớn cuối cùng của một hệ thống trước khi giai đoạn thiết kế kết thúc và bắt đầu sản xuất. Đoạn phim được công bố cho thấy nhiều góc máy quay, bao gồm cả cận cảnh quá trình phóng.

Theo China Military Bugle, một tên lửa siêu thanh YJ-20 đã được phóng từ ống phóng thẳng đứng đặt ở phần đuôi của tàu khu trục. Tên lửa được phóng bằng phương pháp phóng lạnh, nghĩa là nó được đẩy ra khỏi bệ phóng trước khi động cơ kích hoạt. Thông tin sau đó cho biết tên lửa đã bắn trúng và phá hủy mục tiêu.

"Đây là lần đầu tiên một bản tin chính thức của truyền thông cho thấy hình ảnh tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20 được phóng từ một tàu chiến", nguồn tin nói rõ.

Tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20 được phóng từ khu trục hạm Type 055.

YJ-20 lần đầu tiên được công bố rộng rãi trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9, cùng với 3 loại tên lửa chống hạm khác: YJ-15, YJ-19 và YJ-17.

Truyền thông chính thống của Trung Quốc cho biết những vũ khí này có thể được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tiêm kích hạm, tàu nổi và tàu ngầm.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe đã mô tả thiết kế và quỹ đạo bay của tên lửa trong cuộc phỏng vấn với tờ Global Times khi cho biết: “Tên lửa cơ động có thể vượt quá Mach 5, tức là gấp 5 lần tốc độ âm thanh, được coi là siêu thanh”.

Dựa trên hình dáng bên ngoài, tên lửa YJ-20 là một loại vũ khí tăng tốc - lướt gồm một tên lửa đẩy và một phương tiện lượn hình nón đôi.

“Hình nón đôi có thể tạo ra sóng xung kích trong quá trình bay siêu thanh, cho phép các cánh lái khí động học của tên lửa thực hiện các thao tác trong giai đoạn cuối của chuyến bay, tăng cường khả năng xuyên phá phòng thủ của nó”, vị chuyên gia nhận xét.

Ông Zhang cũng cho biết cấu hình tấn công của tên lửa này đặt ra thách thức cho các hệ thống phòng thủ: “YJ-20 có thể tấn công các tàu nổi ở góc gần như thẳng đứng giống như tên lửa đạn đạo, và với tốc độ siêu thanh của nó, việc đánh chặn là rất khó khăn”.

Theo ông Zhang, việc triển khai YJ-20 từ các tàu nổi như khu trục hạm Type 055 cho phép PLAN hoạt động xa bờ biển Trung Quốc hơn: “Được mang bởi các tàu như khu trục hạm cỡ lớn Type 055, YJ-20 có thể triển khai ở vùng biển xa, tăng cường khả năng tác chiến trên biển và nâng cao chiều sâu phòng thủ của Hải quân Trung Quốc”.

Khu trục hạm Type 055 là tàu chiến mặt nước lớn nhất của PLAN, được xem là nền tảng cốt lõi cho các vai trò phòng không, chống hạm và chỉ huy trong nhóm tác chiến. Việc công bố hình ảnh phóng YJ-20 cho thấy tên lửa này có thể sắp được đưa vào phục vụ trên các tàu chiến tiền tuyến.