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Tên gọi trước đây của sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Giang
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Sau thời gian dài phát triển, Nội Bài vẫn giữ vững vai trò là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của Thủ đô và cả nước.

Tên gọi trước đây của sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh 1.

Ảnh: Cảng hàng không quốc tế. Nội Bài

Nhắc đến Nội Bài, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới vị thế sân bay quốc tế lớn nhất khu vực phía Bắc, nơi đón hàng chục triệu lượt hành khách mỗi năm, đóng vai trò kết nối Hà Nội với nhiều trung tâm kinh tế trong nước và thế giới.

Tuy nhiên, để có được quy mô như hiện nay, sân bay này đã trải qua một chặng đường dài xây dựng, mở rộng và nâng cấp.

Trước khi trở thành cảng hàng không lưỡng dụng, sân bay Nội Bài từng mang tên Đa Phúc , là sân bay quân sự. Ngày 28/2/1977, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài được thành lập nhằm tái thiết đất nước sau khi bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, năm 1978, sân bay mới chỉ có một nhà ga hành khách đơn sơ. Đến năm 2001, nhà ga hành khách T1 được khánh thành và đưa vào khai thác, với công suất thiết kế ban đầu 6 triệu hành khách/năm.

Trước nhu cầu đi lại ngày càng tăng, năm 2013, nhà ga T1 được đầu tư mở rộng thêm sảnh E, nâng công suất phục vụ lên 9 triệu hành khách/năm.

Tiếp đó, dự án cải tạo, sửa chữa nhà ga T1 được khởi công ngày 11/7/2017, hoàn thành vào 30/7/2018 và chính thức nghiệm thu và đưa vào khai thác ngày 31/8/2018. Sau Dự án, công suất của nhà ga được nâng lên 15 triệu hành khách/năm.

Trong khi đó, nhà ga hành khách quốc tế T2 giai đoạn 1 chính thức được đưa vào khai thác cuối năm 2014, với công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm.

Vào tháng 5/2024, Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2﻿ được khởi công. Đến tháng 12/2025, Dự án chính thức khánh thành, nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm, và có thể phục vụ lên tới 18 triệu hành khách/năm.

Sau thời gian dài phát triển, Nội Bài vẫn giữ vững vai trò là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của Thủ đô và cả nước. Thông tin tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 17/7, đại diện Cảng hàng không cho biết, trong nửa đầu năm, sân bay phục vụ hơn 111.300 lượt chuyến bay, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ.

Sản lượng hành khách đạt khoảng 18,2 triệu lượt, tăng 10%. Trong khi đó, lượng hàng hóa, bưu kiện thông qua cảng đạt hơn 548.000 tấn, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cảng đã khai thác 3.333 lượt cất, hạ cánh, phục vụ hơn 535.000 lượt hành khách và hơn 15.000 tấn hàng hóa thông qua cảng.

Trong tương lai, quy mô của Nội Bài được định hướng tiếp tục mở rộng. Theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai đoạn 2021-2030, Nội Bài được định hướng là cảng hàng không cấp 4F, với công suất thiết kế 30 triệu hành khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất được nâng lên 50 triệu hành khách/năm.

Ngày 22/7, trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, đơn vị đang phấn đấu hoàn thành quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2026.

Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND TP. Hà Nội xác định ranh giới cảng hàng không để quản lý theo quy định.

﻿Tổng hợp từ ACV, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Xây dựng

Sân bay Nội Bài có thông báo quan trọng, toàn bộ hành khách cần chú ý
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