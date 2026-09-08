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Sân bay Nội Bài có thông báo quan trọng, toàn bộ hành khách cần chú ý

Kim Linh
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Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài vừa chia sẻ thông tin về việc tiếp nhận, bảo quản và hỗ trợ hành khách tìm lại tài sản bỏ quên tại nhà ga, đồng thời hướng dẫn các kênh tra cứu đồ thất lạc.

Theo Cảng HKQT Nội Bài, mỗi tài sản hành khách bỏ quên, từ máy tính, điện thoại đến những tài sản có giá trị lớn, đều được cán bộ, nhân viên tiếp nhận, bảo quản và hỗ trợ tìm lại cho chủ sở hữu.

Để thuận tiện cho hành khách, Cảng cung cấp website tra cứu đồ thất lạc hoạt động 24/7. Toàn bộ hành lý, tài sản được tiếp nhận trong ngày sẽ được chụp ảnh, mã hóa và đăng tải lên hệ thống để hành khách dễ dàng kiểm tra, nhận diện.

- Ảnh 1.

Các kênh hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài

Bên cạnh đó, hành khách có thể liên hệ qua các kênh gồm hotline, email hoặc trực tiếp tại Phòng hành lý thất lạc, tầng 1, sảnh E, Nhà ga hành khách T1, có thời gian làm việc từ 8h đến 22h hàng ngày, kể cả lễ, Tết.

Khi đến nhận tài sản, hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân cùng các thông tin chứng minh quyền sở hữu như thông tin chuyến bay, hình ảnh, hóa đơn hoặc mô tả đặc điểm nhận dạng của tài sản.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Ảnh: Noibai International Airport

Cảng HKQT Nội Bài cũng lưu ý, với những tài sản bỏ quên trên phương tiện vận tải như taxi, xe buýt hoặc tàu bay, hành khách cần liên hệ trực tiếp với đơn vị vận chuyển để được hỗ trợ. Việc lưu lại các kênh tra cứu trên có thể giúp hành khách nhanh chóng tìm kiếm và nhận lại tài sản trong trường hợp không may để quên đồ tại sân bay.

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Nội Bài

Cảng HKQT Nội Bài

hành khách

hành lý thất lạc

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