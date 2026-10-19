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Tên gọi Hang Múa có ý nghĩa gì?

Linh Nga/VTC News
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Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình, Hang Múa khiến nhiều người tò mò về cái tên khá kỳ lạ.

Hang Múa là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn bậc nhất tại Ninh Bình. Hang Múa được ví như một “nàng thơ” của vùng cố đô nhờ sự kết hợp hài hòa giữa núi non trùng điệp, sông nước nên thơ và những cánh đồng lúa bạt ngàn.

Hang Múa nằm ở đâu?

Nằm dưới chân núi Múa, thuộc phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Hang Múa nằm trong quả núi tựa như một quả chuông đá khổng lồ, rộng khoảng 800m². Địa danh này nằm trong vùng cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của khu vực Tràng An, gần Tam Cốc và nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác.

- Ảnh 1.

Con đường dẫn lên đỉnh núi Múa. (Ảnh: Mia)

Điểm nhấn của Hang Múa là ngọn núi với gần 500 bậc đá dẫn lên đỉnh. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cánh đồng lúa, dòng sông Ngô Đồng và các dãy núi đá vôi trùng điệp.

Nhờ cảnh quan đặc sắc, Hang Múa trở thành một trong những điểm tham quan được nhiều du khách lựa chọn khi đến Ninh Bình, đặc biệt vào mùa lúa chín.

Tên gọi Hang Múa có ý nghĩa gì?

Tên gọi Hang Múa thường được lý giải qua câu chuyện dân gian gắn với vua Trần Thái Tông và dấu tích sinh hoạt cung đình tại vùng đất này.

- Ảnh 2.

Tên gọi Hang Múa gắn liền với truyền thuyết liên quan đến vua Trần Thái Tông. (Ảnh: Mia)

Theo truyền thuyết được lưu truyền tại địa phương, khi xưa vua Trần dời đô về Hoa Lư lập Am Thái Vi ở thế kỉ XIII, thường xuyên đến đây xem các điệu múa, hát của cung tần mỹ nữ. Những điệu múa của các cung tần mỹ nữ vang lên, ngân nga trong lòng hang đá, tạo nên một âm thanh vừa huyền ảo vừa thánh thót. Từ đó, người dân trong vùng gọi địa danh này là Hang Múa.

Ngày nay, Hang Múa còn được mệnh danh là “Vạn Lý Trường Thành” phiên bản Việt hoàn hảo nhất với những bậc thang mang màu sắc cổ kính rêu phong cùng khung cảnh hùng vỹ nếu nhìn từ đỉnh núi.

Vì sao Hang Múa trở thành điểm đến nổi tiếng?

Cách Hà Nội khoảng 100km, Hang Múa là điểm đến không thể bỏ lỡ khi ghé thăm Ninh Bình. Để lên tới đỉnh núi Ngọa Long (hay còn gọi núi Múa), du khách phải vượt qua 486 bậc thang đá rêu phong. Hành trình chinh phục gần 500 bậc đá cũng là trải nghiệm được nhiều người yêu thích.

- Ảnh 3.

Cảnh cánh đồng lúa chín vàng óng ả nhìn từ trên đỉnh Hang Múa. (Ảnh: Trangangolfandresort)

Đỉnh núi Múa sở hữu tầm nhìn bao quát toàn cảnh khu vực xung quanh. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tam Cốc - Bích Động , sông Ngô Đồng và những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Trên đỉnh núi còn có tượng Phật Bà Quân Âm và rồng chầu, tạo nên bức tranh hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

- Ảnh 4.

Hang Múa vô cùng thơ mộng khi vào mùa sen. (Ảnh: Hang Múa Ecolodge)

Ngoài phong cảnh trên cao, Hang Múa còn có nhiều điểm tham quan dưới chân núi. Du khách có thể ghé thăm vườn xương rồng khổng lồ, thác nước nhân tạo...

Vào mùa hè, cánh đồng hoa sen dưới chân núi Múa nở rộ, tạo khung cảnh thơ mộng, lãng mạn.

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Tags

hang múa

Ninh Bình

Tràng An

Tam Cốc

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