Thông tin Cho Doo Soon, hay còn được biết đến là nguyên mẫu tên tội phạm ấu dâm trong phim Hope, tiếp tục bị Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) kết tội vào hôm 20/12 (giờ địa phương) đã nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.

Theo đó, Tòa án quận Suwon đã cáo buộc tên tội phạm 72 tuổi vi phạm luật quản chế trong khoảng thời 7 năm tính từ khi ra tù. Được biết, quy định này yêu cầu Cho Doo Soon buộc phải đeo vòng chân điện tử có hỗ trợ GPS và không được phép ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 21h00 đến 6h00 sáng.

Cho Doo Soon được biết đến là nguyên mẫu của tên tội phạm trong "Hope"

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, Cho Doo Soon đã rời khỏi nơi cư trú ở Ansan, tỉnh Kyunggi vào khoảng 9h05 tối, đi lang thang bên ngoài nhà một mình vài phút trước khi bị nhân viên quản chế phát hiện qua camera giám sát. Sau khi bị bắt giam, tên này đã khai với cảnh sát rằng hắn đã rời nhà sau khi cãi nhau với vợ và ở bên ngoài khoảng 40 phút.

Trong phiên tòa, thẩm phán cho biết: "Việc triển khai các thiết bị giám sát điện tử nhằm mục đích tạo điều kiện cho người phạm tội tái hòa nhập xã hội, đồng thời đảm bảo an toàn công cộng. Không thể dung thứ bất kỳ sai lệch nào so với các biện pháp này".

Tại đây, phiên tòa cũng cho biết Cho Doo Soon không hề có dấu hiệu hối hận vì vi phạm lệnh giới nghiêm. Anh ta yêu cầu cơ quan điều tra và công tố viên giảm tiền phạt, phàn nàn rằng anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời khỏi nhà vì vợ.

Cho Doo-soon sau phiên tòa xét xử vi phạm lệnh giới nghiêm vào ngày 11/03 vừa qua

Vi phạm luật vòng chân điện tử và các lệnh giới nghiêm liên quan có thể bị phạt tù lên tới một năm hoặc phạt tiền lên tới 10 triệu won (khoảng 185 triệu VNĐ). Giải thích cho quyết định để Cho Doo Soon ngồi tù 3 tháng, tòa án cho rằng việc áp dụng việc phạt tiền là không khả thi nếu xét đến tình trạng kinh tế hiện tại của Cho.

Ngoài ra, Cho cũng được cho là đã thể hiện hành vi thiếu tôn trọng trong suốt phiên tòa hôm 20/03 khi làm gián đoạn phần nhận xét của thẩm phán bằng những bình luận như: "Thẩm phán nói rất hay, nhưng tôi không thể nghe thấy cô ấy."

Vào năm 2008, Jo Doo Soon đã gây rúng động Hàn Quốc với hành vi phạm tội của mình. Theo đó, hắn đã bắt cóc và cưỡng hiếp, hành hạ một cách tàn nhẫn cô bé Na Young khi đó mới chỉ 8 tuổi tại nhà vệ sinh của nhà thờ ở Ansan và gây ra tổn thương không thể phục hồi đối với cô bé và cả gia đình.

Tuy nhiên, hắn chỉ bị kết án 12 năm tù giam với lý do "phạm tội khi say rượu" và được thả tự do vào ngày 12/12/2020 sau khi mãn hạn tù. Dù được trả tự do nhưng Jo vẫn tiếp tục phải đeo máy theo dõi mắt cá chân và tuân theo các điều khoản quản thúc tại gia cho đến năm 2027.

Do lo ngại của hàng xóm, chính quyền thành phố đã lắp đặt thêm camera giám sát gần nhà hắn và giao cho các nhân viên quản chế theo dõi. Mặc dù vậy, trong hơn 3 năm kể từ khi được ra thù, tên tội phạm khét tiếng này không chỉ được cho phép ở cách nhà nạn nhân chỉ 1km mà đã tiếp tục vi phạm quản chế, khiến nhiều người phẫn nộ.

Nguồn: Korea Times