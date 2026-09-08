Telegram gặp sự cố, người dùng Việt Nam không thể truy cập

Nhiều người dùng Telegram tại Việt Nam phản ánh ứng dụng gặp lỗi kết nối trong sáng 8/9, với tình trạng không thể truy cập, gửi tin nhắn hoặc tải nội dung.

Sáng 8/9, nhiều người dùng Telegram tại Việt Nam cho biết ứng dụng nhắn tin này gặp vấn đề khi truy cập. Một số trường hợp không thể kết nối với máy chủ, trong khi các cuộc trò chuyện, tin nhắn và nội dung trên ứng dụng không tải được như bình thường.

Tình trạng trên diễn ra trong cùng thời điểm Telegram xuất hiện dấu hiệu gián đoạn tại một số khu vực ở châu Á. Dữ liệu từ RealUptime cũng cho thấy Telegram vẫn có thể được kết nối từ nhiều khu vực trên thế giới trong sáng 8/9. Hệ thống này ghi nhận các điểm kiểm tra tại Mỹ, châu Âu, Anh, Đông Nam Á và Australia vẫn tiếp cận được Telegram.

Telegram gặp sự cố, nhiều người dùng tại Việt Nam không thể truy cập ứng dụng sáng 8/9. (Ảnh: Reuters)

Điều này cho thấy sự cố nhiều khả năng mang tính khu vực hoặc liên quan đến một số cụm máy chủ, thay vì Telegram bị sập hoàn toàn trên toàn cầu.

Các công cụ theo dõi tình trạng dịch vụ cũng chưa ghi nhận một đợt gián đoạn toàn cầu nghiêm trọng. Entireweb Status cho biết Telegram vẫn hoạt động bình thường trong ngày 8/9, dù hệ thống ghi nhận một lượng báo cáo lỗi từ người dùng trong 24 giờ qua.

Tương tự, UptimeRobot vẫn xác định website Telegram đang hoạt động và chưa ghi nhận sự cố trong các lần kiểm tra gần nhất.

Đáng chú ý, sự cố lần này xuất hiện trong bối cảnh Telegram từng gặp các vấn đề truy cập ở nhiều khu vực trong thời gian qua. Do kiến trúc máy chủ phân tán, việc một cụm máy chủ gặp vấn đề có thể khiến người dùng ở một số khu vực không thể kết nối hoặc gặp tình trạng chậm, trong khi dịch vụ vẫn hoạt động tại những khu vực khác.

Tại thời điểm hiện tại, chưa có thông tin cho thấy sự cố sáng 8/9 xuất phát từ một cuộc tấn công mạng hay nguyên nhân cụ thể nào khác. Telegram cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân của đợt gián đoạn này.

Người dùng gặp lỗi có thể thử lại kết nối sau một khoảng thời gian. Nếu sự cố liên quan đến máy chủ khu vực, khả năng truy cập có thể được khôi phục khi Telegram hoàn tất việc xử lý.

Cập nhật: Một số hệ thống theo dõi quốc tế hiện đã ghi nhận Telegram hoạt động trở lại tại nhiều khu vực. Sự cố vì vậy có thể chỉ ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nhất định và không phải tình trạng Telegram ngừng hoạt động trên toàn cầu.