Theo fanpage chính thức của Techcombank, các đối tượng lừa đảo đang ồ ạt phát tán các email và tin nhắn SMS giả mạo tên thương hiệu ngân hàng. Nội dung của những thông điệp này được thiết kế cực kỳ khéo léo nhằm đánh thẳng vào điểm yếu tâm lý của khách hàng. Chúng thường gửi thông báo giả về việc tài khoản đang bị tính phí, tính lãi thẻ tín dụng ở mức cao, hoặc dọa rằng số điểm hội viên giá trị của bạn sắp hết hạn. Trái ngược với sự đe dọa, nhiều tin nhắn lại mang hình thức "mật ngọt" khi thông báo khách hàng vừa trúng thưởng nhận quà hoặc được tặng điểm thưởng có giá trị lớn.

Điểm chung của tất cả các kịch bản này là luôn kết thúc bằng một đường link lạ, hối thúc người dùng truy cập ngay lập tức để thực hiện hoàn phí, hủy thẻ hay gia hạn điểm hội viên.

Ảnh: Techcombank

Ngay khi nạn nhân hoang mang hoặc nảy sinh lòng tham và nhấp vào đường link giả mạo, họ sẽ bị dẫn dụ vào một trang web sao chép y hệt giao diện chính thức của Techcombank. Tại đây, hệ thống lừa đảo sẽ yêu cầu nhập các thông tin nhạy cảm nhất bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV phía sau thẻ và đặc biệt là mã xác thực OTP gửi về điện thoại. Techcombank khẳng định đanh thép rằng ngân hàng không bao giờ tiếp nhận hay xử lý các yêu cầu hoàn phí, đổi điểm qua email, website lạ hay các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Viber, Messenger. Nếu làm theo hướng dẫn trên, khách hàng không chỉ bị lộ toàn bộ thông tin tài khoản để kẻ gian rút cạn tiền, mà thiết bị di động còn có nguy cơ bị cài đặt mã độc, dẫn đến việc bị chiếm đoạt toàn quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Trước các thủ đoạn của tội phạm mạng, ngân hàng đặc biệt lưu ý khách hàng nguyên tắc "ba không": Không truy cập link lạ, không nhập mã OTP, và không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ ai , kể cả khi người đó tự xưng là công an hay nhân viên Techcombank gọi đến.

Mọi thao tác kiểm tra số dư hay điểm thưởng chỉ được thực hiện trên ứng dụng ngân hàng số chính chủ Techcombank Mobile, Techcombank Business hoặc website duy nhất của hãng. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy chủ động gọi vào đường dây nóng chính thức 1800.588.822 đối với khách hàng cá nhân và 1800.6556 đối với khách hàng doanh nghiệp. Trong tình huống xấu nhất, nếu nghi ngờ bản thân đã trót cung cấp thông tin tại các trang web lạ, hãy giữ bình tĩnh, truy cập ngay vào ứng dụng ngân hàng điện tử để chủ động khóa thẻ. Ngay sau đó, bạn cần liên hệ tổng đài hoặc di chuyển tốc hành đến chi nhánh, phòng giao dịch Techcombank gần nhất để được nhân viên hỗ trợ phong tỏa rủi ro kịp thời.