Tears In Heaven: Ca khúc bất hủ chất chứa nỗi đau của người cha sau khi con trai 4 tuổi ngã từ tầng 53 tử vong, thực tế còn có ý nghĩa khác

“Would you know my name, if I saw you in heaven?

Would it be the same, if I saw you in heaven?”

(Tạm dịch: Liệu người có biết tên tôi, khi người ở trên thiên đường?

Liệu mọi thứ vẫn như xưa, khi tôi gặp người trên thiên đường?)

Đây là lời trong ca khúc xúc động Tears In Heaven của nam ca sĩ Eric Clapton. Ra đời năm 1991, bài hát này đã "gây bão" loạt bảng xếp hạng âm nhạc, giành giải Grammy cho hạng mục Ca khúc của năm, Album của năm (Unplugged).

Bỏ qua giá trị thương mại, Tears In Heaven còn là một ca khúc ý nghĩa đối với Eric Clapton bởi vì nó được cho là có liên quan đến cái chết đáng tiếc của cậu con trai 4 tuổi của nam ca sĩ, Conor. Đứa trẻ này đã qua đời sau khi bị té ngã từ tầng 53 xuống đất, để lại nỗi đau tột cùng trong lòng Eric Clapton và gia đình.

Cái chết của cậu bé 4 tuổi

Vào buổi sáng ngày 20/3/1991, con trai của Eric Clapton đang chơi đùa cùng với bạn gái cũ của nam ca sĩ, nữ diễn viên người Ý Lory del Santo, tại căn hộ nằm ở tầng 53 của họ ở quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ, thì thảm kịch ập đến. Conor đã vô tình té ngã khỏi cửa sổ đang mở của căn hộ, rơi xuống đất và tử vong tại chỗ. Thời điểm đó, cửa sổ đã vô tình để mở bởi nhân viên làm vệ sinh.

Tòa nhà chọc trời nơi cậu bé Conor té ngã

Eric Clapton khi ấy đang lưu trú ở một khách sạn gần đó. Anh dự định đến đón con trai để cùng đứa trẻ đi ăn trưa và ghé chơi tại Sở thú Công viên Trung tâm.

"Tôi nhận được cuộc gọi từ căn hộ của mình. Tôi đang chuẩn bị đến đón con trai đi ăn trưa. Bạn gái cũ của tôi đang ở đầu dây bên kia, cô ấy nói Conor đã chết với tông giọng lộ rõ sự hoảng loạn. Tôi đã không thể tin vào những gì mình nghe thấy" - Eric Clapton kể lại.

Sự ra đời của con trai Conor là động lực để Eric Clapton sống tốt hơn

Thông tin ấy khiến Eric Clapton như bị "đóng băng" tại chỗ. Anh lập tức cúp máy và phi ngay đến căn hộ của mình. Tại đây, nam ca sĩ nhìn thấy xe cứu thương, lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế tập trung rất đông bên ngoài. Eric Clapton cảm thấy bản thân như lạc lõng giữa không gian này, mọi thứ dường như không hề liên quan đến anh.

Cậu bé Conor đã qua đời 2 ngày trước sinh nhật tuổi 46 của bố.

Một vài hình ảnh tại hiện trường nơi cậu bé Conor tử vong

Theo lời mô tả của Eric Clapton, mối quan hệ của anh và con trai Conor chính là mối quan hệ thân thiết nhất cuộc đời anh tính đến thời điểm đứa trẻ ra đi mãi mãi. Trước đó, vào những năm 70, Eric Clapton đã đắm chìm vào đủ các thể loại chất kích thích và rượu chè. Nhưng rồi sự ra đời của bé Conor vào năm 1986 đã trở thành động lực giúp nam ca sĩ vứt bỏ tất cả tật xấu và trở về "con đường chính đạo".

"Tôi đã làm mọi thứ vì Conor vì tôi nghĩ rằng, dù tôi là kiểu người gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thể ở bên cạnh thằng bé với bộ dạng như thế. Tôi không muốn để lại ấn tượng về một ông bố tồi trong mắt con trai" - Eric Clapton viết trong cuốn hồi ký năm 2007 Clapton: The Autobiography.

"Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi thiên đường?"

3 năm sau, Eric Clapton nói rằng thảm kịch của con trai đã tiếp thêm sức mạnh để anh sống tốt hơn thay vì vấp ngã một lần nữa. Anh dành nhiều tháng ở một mình để gặm nhấm nỗi đau mất con, di chuyển qua lại giữa Anh và Antigua để gặp gỡ nhiều người, tìm kiếm sự an ủi trong âm nhạc và tiếng đàn guitar.

Trong khoảng thời gian đó, Eric Clapton đã sáng tác 2 ca khúc: Circus Left Town và Tears In Heaven. Circus Left Town kể về câu chuyện nam ca sĩ cùng với con trai quá cố đi xem xiếc trước ngày cậu bé qua đời còn Tears In Heaven chính là lời tự sự, anh tự hỏi liệu chúng ta còn có thể gặp lại những người mình yêu thương sau khi họ qua đời và lên thiên đàng.

Chưa dừng lại ở đó, cái chết của con trai đã thôi thúc Eric Clapton phải sống có trách nhiệm hơn với con gái của anh. Ruth Kelly Clapton chào đời 1 năm trước khi Conor được sinh ra, là đứa con duy nhất của nam ca sĩ và Yvonne Kelly, người quản lý phòng thu âm đến từ Montserrat. Yêu cầu được gặp lại con gái và ở bên cạnh đứa trẻ của Eric Clapton đã được tòa chấp thuận. Sau nhiều lần thăm hỏi và gặp gỡ, mối quan hệ cha con giữa họ cũng dần được hình thành.

"Thật tốt khi được ở bên cạnh con mình một lần nữa. Nhìn lại những năm vừa qua, tôi nhận ra sự tồn tại của con bé tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời tôi, nó giúp ích rất nhiều cho tôi trong quá trình chữa lành vết thương lòng. Ở bên con bé, tôi biết mục tiêu sống của mình để tôi có thể trở lại sống như một con người" - Eric Clapton viết trong hồi ký.

Cũng trong cuốn hồi ký năm 2007, Eric Clapton cũng nhắc đến ca khúc Tears in Heaven. Nam ca sĩ cho biết những câu hỏi như "Liệu chúng ta có gặp lại nhau nơi thiên đường không?" chính là câu hỏi hiện ra trong đầu anh sau khi ông nội qua đời.

"Thật khó để nói về những ca khúc ấy một cách sâu sắc, đó là lý do vì sao chúng được sáng tác ra để hát. Sự ra đời của các ca khúc là động lực để tôi tiếp tục sống, vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời. Khi nghĩ về những khoảng thời gian ấy, tôi lại nhớ về nỗi đau mà bản thân phải chịu đựng, tôi giật mình sợ hãi. Tôi không bao giờ muốn trải qua nỗi đau ấy thêm một lần nào nữa. Ban đầu, tôi không định công khai những ca khúc ấy đâu, tôi chỉ sáng tác ra chúng để ngăn mình không bị hoàn cảnh làm cho điên loạn. Tôi chỉ tự hát cho chính mình nghe, chỉnh tới chỉnh lui cho đến khi chúng trở thành một phần của cuộc đời tôi", chủ nhân ca khúc Tears In Heaven viết trong hồi ký.