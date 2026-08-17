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“Team qua đường” tóm dính hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo hẹn hò Lý Đức (U23 Việt Nam), chuyện tình gây sốt SEA Games đến nay vẫn bền chặt

Tú Tú.
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Lý Đức và Phí Thanh Thảo từng khiến cộng đồng mạng “đẩy thuyền” nhiệt tình sau SEA Games 33. Mới đây, hình ảnh được cho là cả hai xuất hiện cùng nhau tiếp tục khiến chuyện tình của cặp đôi hot nhất làng thể thao Việt được chú ý.

Chuyện tình cảm giữa trung vệ Phạm Lý Đức và nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo từng là một trong những chủ đề được người hâm mộ thể thao Việt Nam đặc biệt quan tâm sau SEA Games 33. Mới đây, khoảnh khắc đời thường của cặp đôi được "team qua đường” ghi lại lại một quán cafe bỗng viral trên MXH, đem về nhiều bàn luận.

Trong bức ảnh, Phí Thanh Thảo ngồi đối diện Lý Đức. Cả hai ăn mặc khá đơn giản, đều đang tập trung vào điện thoại. Phí Thanh Thảo gây chú ý với nhan sắc đời thường xinh đẹp ngọt ngào, không khác những hình ảnh cô nàng 'sống ảo' trên trang cá nhân. Trong khi đó, Lý Đức để lại ấn tượng với vẻ trầm ổn, vóc dáng săn chắc của cầu thủ chuyên nghiệp đã nhiều năm rèn luyện thể thao. Không có những màn thể hiện tình cảm quá rõ ràng, song việc cả hai xuất hiện cùng nhau vẫn lập tức khiến dân mạng “soi” lại chuyện tình từng gây sốt của họ.

Phí Thanh Thảo xinh đẹp hẹn hò cùng Lý Đức (U23 Việt Nam) (Ảnh: FBNV, cindy)

Mối duyên bắt đầu từ SEA Games

Chuyện tình của Lý Đức và Phí Thanh Thảo bắt đầu được chú ý từ SEA Games 33 tại Thái Lan. Trong trận chung kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 18/12/2025, Thanh Thảo bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Rajamangala để cổ vũ. Khi được hỏi ấn tượng với cầu thủ nào nhất, nữ xạ thủ thẳng thắn cho biết cô “thích cầu thủ số 3” - chính là trung vệ Lý Đức.

Sau đó, cư dân mạng liên tục phát hiện những “hint” đáng chú ý giữa hai người. Lý Đức và Thanh Thảo được cho là đã tìm hiểu nhau từ trước khi mối quan hệ nhận được sự chú ý. Cả hai cũng có thêm nhiều tương tác tình cảm trên mạng xã hội. Đến đầu tháng 2/2026, chuyện tình này càng trở nên rõ ràng hơn khi Thanh Thảo từng đăng một bức ảnh nắm tay Lý Đức trên Instagram Story rồi nhanh chóng xóa đi. Khoảnh khắc sau đó được cộng đồng mạng chụp lại và lan truyền rộng rãi.

Ảnh: IGNV

Từng có thời gian khiến dân mạng nghi ngờ rạn nứt

Sau giai đoạn liên tục xuất hiện “hint” ngọt ngào, đến tháng 3/2026, người hâm mộ lại tinh ý nhận ra Lý Đức và Thanh Thảo ít tương tác với nhau hơn. Một số chi tiết trên mạng xã hội, chẳng hạn Thanh Thảo không còn sử dụng chiếc ốp điện thoại có hình Lý Đức, khiến dân mạng đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại của cặp đôi.

Lý Đức nhận được nhiều sự chú ý khi thi đấu cho U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Phí Thanh Thảo là hotgirl bắn súng nổi tiếng bậc nhất ở SEA Games 33 (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, cả hai chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận chuyện chia tay hay công khai tình trạng mối quan hệ. Chính vì vậy, khoảnh khắc mới được “team qua đường” ghi lại tiếp tục khiến dân mạng tò mò. Bởi đây là một tín hiệu cho thấy cặp đôi vẫn giữ liên hệ sau thời gian hạn chế tương tác công khai.

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