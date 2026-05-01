Team Châu Phi thông báo mất quyền kiểm soát kênh có gần 672.000 người theo dõi

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin kênh TikTok chính thức của Team Châu Phi với gần 672k người theo dõi đã bị mất quyền kiểm soát.

Thông tin này được Tiến Tuti - thành viên trong Team Châu Phi chia sẻ. Tiến Tuti bất ngờ lên tiếng trong một buổi livestream, cho biết anh và Nhật Lệ hiện chưa có quyền truy cập vào tài khoản TikTok Team Châu Phi.

Điều này đồng nghĩa với việc team tạm thời không thể đăng tải hay kiểm soát nội dung trên nền tảng từng thu hút đông đảo người xem. Nhiều người cũng bất ngờ vì đây là một trong các kênh chính thức của Team Châu Phi, gắn liền với hình ảnh và hoạt động của nhóm suốt thời gian qua.

Không dừng lại ở đó, Tiến Tuti còn có những chia sẻ gây chú ý: “Chơi đẹp thì ai cũng thích, ai cũng nể. Dù mình có là người xấu đến mấy đi chăng nữa mà chơi đẹp với anh em thì anh em vẫn quý. Còn mình có là người đẹp nhưng chơi xấu rồi để anh em phát hiện ra rồi thì nhiều người ghét nữa”.

Dù không nhắc đích danh bất kỳ cá nhân nào, phát ngôn này nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng anh đang ẩn ý về việc mất kênh có thể liên quan đến người quen. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là suy đoán một phía, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Theo ghi nhận cho đến hiện tại, tài khoản TikTok Team Châu Phi đã dừng đăng video từ ngày 8/1/2026. Về phần Team Châu Phi, team này đã lập tài khoản TikTok mới và fanpage Facebook mới.

Trước đó - khoảng tháng 3/2026, trong một livestream, Nhật Lệ - chị gái Quang Linh cũng từng đề cập đến những vấn đề nội bộ cần được giải quyết, liên quan đến kênh Quang Linh Vlogs.

Cô cho biết kênh TikTok Quang Linh Vlogs tạm dừng hoạt động một thời gian. "Dừng lại một thời gian rồi làm lại có khi tốt hơn. Nhiều khi dừng lại không phải là chuyện gì không tốt" - Nhật Lệ nói.

Team Châu Phi vốn được biết đến rộng rãi từ năm 2018, khi Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1997) cùng 4 người bạn Việt Nam và 5 người Angola thành lập nhóm. Nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày tại châu Phi, từ sinh hoạt, lao động đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa phương, qua đó thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả Việt Nam.

Bên cạnh kênh chung, các thành viên trong team cũng phát triển kênh cá nhân, thường gắn cụm “Cuộc sống ở châu Phi” để nhận diện. Tính đến khoảng tháng 4/2026, nhiều kênh vệ tinh của team đã đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu người theo dõi. Phần thông tin các kênh thường liên kết về hệ thống quản lý chung, fanpage của Quang Linh Vlogs cũng như các hoạt động kinh doanh như bán áo của team.

Sau khi Quang Linh Vlogs vướng vào các vấn đề pháp lý, Team Châu Phi vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Nội dung tiếp tục xoay quanh việc canh tác tại Quang Linh Farm, hỗ trợ người dân địa phương phát triển nông nghiệp, thăm nom các em nhỏ được nhận nuôi…

Song song với đó, thành viên Team Châu Phi cũng có những biến động, một số người đã rời team.

