Team Châu Phi có động thái gây chú ý

Từ sau khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, Team Châu Phi vẫn hoạt động trên các tài khoản MXH của team. Các nội dung chủ yếu được duy trì như từ trước đến nay gồm tình hình gieo trồng và thu hoạch nông sản tại Quang Linh Farm, hỗ trợ người dân địa phương trong cuộc sống cũng phát triển nông nghiệp, thăm con nuôi của Quang Linh,...

Gây chú ý nhất thời gian gần đây là hoạt động xây trường học cho trẻ em ở bản mới và nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Thế - người lên sóng chính ở kênh Quang Linh Vlogs hiện tại - cho biết mình và team đang xây trường học cho trẻ em. Tháng 9/2025, trong video cập nhật tiến độ ngôi trường đã gần xong, Thế chia sẻ về việc nhận được sự ủng hộ nên đã liệt kê danh sách các mạnh thường quân.

Trường học nhìn từ trên cao xuống

Hiện trạng ngôi trường hồi tháng 9/2025

Anh cho biết khi mới có ý định xây trường học thì chưa đủ kinh phí, chưa dám làm nhưng đã nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Sau đó Thế đã sao kê “thủ công” những đóng góp này bằng cách đọc chi tiết tên và số tiền ủng hộ được mọi người gửi.

Theo danh sách của Thế, số tiền dao động từ 2 - 10 triệu đồng, được gửi từ một số cá nhân ở Việt Nam và nước ngoài. Tổng cộng, khoản kinh phí hỗ trợ mà anh nhận được để xây trường là gần 32,4 triệu đồng.

“Khi mình chia sẻ ý định làm thì chưa đủ kinh phí nên mọi người đã nhắn tin cho mình hỏi về việc chuyển tiền hoặc bất cứ thứ gì có thể hỗ trợ được cho người dân nên mình đã xây trường học. Khoản kinh phí này đã hỗ trợ mình rất nhiều trong việc xây trường học ở đây và mình cũng cố gắng làm cho chắc chắn hơn.

Nếu không có hỗ trợ thì có thể mình sẽ làm trường học nhỏ hơn, tôn cũng sẽ không được tốt như thế này, xà gỗ cũng dày hơn. Còn hiện tại mình cố gắng để làm tốt hơn những gì có thể” - Thế nói.

Thành viên Team Châu Phi cho biết trong tương lai sẽ sắp xếp để hoàn thiện thêm bàn ghế, sách vở cho các em học sinh ở đây.

Thế đọc tên các nhà hảo tâm đã ủng hộ

Về phía người dân địa phương, nhiều người đã đến thăm và góp sức bằng cách san mặt bằng, dọn dẹp sân chơi, đào rãnh thoát nước bao quanh để tránh ngập lụt vào trời mưa.

Đến đầu tháng 11/2025, Thế cho biết việc xây trường đã đến những công đoạn cuối cùng. Vài ngày tới sẽ mời người dân đến bàn giao trường và phổ biến một số vấn đề về bảo quản cơ sở vật chất, cho con em đi học và duy trì hoạt động của trường trong tương lai.

Về giáo viên, ban đầu Thế dự định sẽ liên lạc với trường ở huyện và địa phương để thuê giáo viên vào bản dạy cho các em nhỏ. Lúc đó anh cũng cam đoan sẽ hỗ trợ khâu đi lại, ăn uống cho giáo viên. Tuy nhiên sau đó Thế đã thay đổi ý định, để người dân đứng ra làm việc với địa phương, làm giấy tờ thì hợp lý hơn.

Ngôi trường đã dần hoàn thiện

Phía dưới các chia sẻ trên kênh, cư dân mạng để lại bình luận dành cho Thế và các thành viên Team Châu Phi đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Song nhiều người cũng có ý kiến cảnh báo đến Thế và Team Châu Phi. Họ cho rằng vì kinh phí xây trường có cả sự ủng hộ của nhà hảo tâm nên ngoài danh sách ủng hộ thì Thế nên sao kê cả các khoản chi để minh bạch, tránh các rắc rối không đáng có.

