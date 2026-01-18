Taylor Swift và "chồng nghèo" khủng hoảng, đám cưới thế kỷ mong đừng toang!

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 13/6/2026 tại Ocean House, Watch Hill, Rhode Island, Mỹ. Tuy nhiên, theo nguồn tin độc quyền của tờ Page Six, mối quan hệ của cặp đôi hàng đầu này đang gặp khủng hoảng. Taylor Swift đã phải tạm dừng khá nhiều phần việc trong đám cưới vì "chồng nghèo" Travis Kelce.

Nguồn tin thân cận cho biết Travis Kelce đang sa sút tin thần, chán nản sau mùa giải thi đấu thất bại với Kansas City Chiefs. Do việc săn cúp không thành công, Travis Kelce rơi vào trạng thái rối bời, đắn đo có giải nghệ hay không. Travis Kelce từng có ý định dừng hẳn sự nghiệp thi đấu thể thao vào năm 2024-2025, nhưng đã trì hoãn vì chưa quen được với cảm giác không được ra sân. Cho nên, dù phong độ không còn đỉnh cao, Travis Kelce vẫn bám trụ. Tuy nhiên, việc kết hôn với Taylor Swift mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho Travis Kelce nên anh đang suy nghĩ rất nhiều cho tương lai. Travis Kelce được cho biết phải đưa ra câu trả lời tiếp tục thi đấu hay giải nghệ cho Kansas City Chiefs vào tháng 3 tới.

Mối quan hệ của Taylor Swift và Travis Kelce gặp khủng hoảng vì cầu thủ bóng bầu dục bị sa sút tin thần, chán nản. Ảnh: GC Images.

Do tâm lý bất ổn của Travis Kelce, các công tác chuẩn bị cho đám cưới không thể thực hiện như kế hoạch. Taylor Swift đang cố gắng giúp Travis Kelce có tâm trạng tốt hơn bằng cách dành nhiều thời gian bên hôn phu và không dồn dập nhắc tới chuyện đám cưới.

"Taylor Swift và Travis Kelce đang trải qua phép thử thực sự đầu tiên trong mối quan hệ của họ Taylor biết hôn phu đang ở trong giai đoạn lựa chọn khó khăn. Vì vậy, cô ấy muốn Travis Kelce có quyết định cho sự nghiệp tương lai của mình trước, rồi mới nghĩ đến đám cưới của họ. Taylor Swift muốn Travis Kelce vui vẻ, hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới. Bởi khi cả hai cùng chung tâm trạng, họ mới thực sự hạnh phúc. Chỉ mong họ sẽ ổn", nguồn tin thân cận chia sẻ với Page Six.

Taylor Swift đang cố gắng động viên, giúp Travis Kelce vực dậy tinh thần. Ảnh: Backgrid.



Từ tháng 11/2025, nữ ca sĩ hàng đầu đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Theo tờ Page Six, Taylor Swift đang biến khuôn viên căn biệt thự sang trọng, trị giá 17 triệu USD (447 tỷ đồng) ở Rhode Island của mình, thành địa điểm tổ chức đám cưới trong mơ. Ban đầu, Travis Kelce và hôn phu dự định sang Italy làm hôn lễ, nhưng sau khi suy đi tính lại họ quyết định tổ chức ở nhà riêng vì nơi đây chứa nhiều kỷ niệm đẹp.

Theo nguồn tin, Taylor Swift muốn toàn bộ không gian sân vườn trong khu biệt thự phải ngập tràn, phủ kín hoa hồng đỏ, cẩm tú cầu, lan và mẫu đơn từ trước nhiều tháng trước khi đám cưới diễn ra. "Cô ấy muốn hoa phải phủ kín sân vườn bên trong biệt thự để biến ước mơ thuở thiếu nữ là kết hôn giữa biển hoa thành hiện thực. Trong lễ cưới, Taylor và Travis Kelce cũng muốn cùng nhau làm 1 việc chưa từng có đó là tặng tất cả khách mời nữ đến ngày vui của họ 1 đóa hoa hồng đỏ vĩnh cửu", người thân cận với Taylor Swift tiết lộ.

Taylor Swift quyết định biến sân vườn biệt thự 447 tỷ của cô thành lễ đường và muốn cưới chồng trong biển hoa. Ảnh: GC Images.

Giọng ca sinh năm 1989 và Travis Kelce đã chi 1,2 triệu USD (31,6 tỷ đồng) cho việc thiết kế cảnh quan, bao gồm chi phí làm vườn, thuê chuyên gia và lực lượng an ninh tăng cường để giữ bí mật tuyệt đối mọi thứ cho đến ngày cử hành hôn lễ.

Rạng sáng 27/8/2025 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Taylor chính thức nhận lời cầu hôn từ ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce cách đây 3 tháng. Ảnh: Instagram.

Chiếc nhẫn cầu hôn hơn 26 tỷ đồng của Taylor Swift khiến công chúng phát sốt. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Page Six