Taylor Swift và chồng nghèo cầu thủ gặp biến căng chỉ sau 3 tháng cưới

Cặp đôi ắt hẳn đang rất đau đầu, khó mà vui vẻ khi gặp phải chuyện này.

Ko Ngày 10/10, trang Page Six đưa tin giai đoạn tân hôn của Taylor Swift và Travis Kelce đang gặp biến lớn khi kế hoạch xây dựng cuộc sống hôn nhân của họ phải phản đối gay gắt từ hàng xóm. Sau đám cưới vào đầu tháng 7 tại New York (Mỹ), đôi đôi dự định chuyển đến một biệt thự trị giá 5,35 triệu USD (138 tỷ đồng) tại Bratenahl, bang Ohio (Mỹ). Tuy nhiên, còn chưa đến đây ở, cặp vợ chồng quyền lực đã làm hàng xóm tức sôi máu.

Theo các nguồn tin, Taylor Swift và Travis Kelce đã lập kế hoạch xây dựng hàng rào cao 2,4 m, trồng thêm cây xanh bao quanh biệt thự ven hồ mới của họ ở Ohio (Mỹ) nhắm đảm bảo riêng tư và an ninh. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Hội đồng Thẩm định Kiến trúc Bratenahl bác bỏ. Quy định yêu cầu hàng rào xung quanh các ngôi nhà ven hồ cao tối đa 2,5 feet (76 cm) - trừ khi chúng có độ trong suốt tối thiểu 75% - để bảo tồn tầm nhìn ra hồ và giá trị bất động sản. Vì vậy, cặp đôi chấp nhận hạ chiều cao hàng rào xuống còn 1,8 m và được Hội đồng Thẩm định Kiến trúc Bratenahl thông qua phương án xây dựng vào tháng 9.

Mới cưới chưa bao lâu, vợ chồng Taylor Swift và Travis Kelce đã gặp rắc rối. Cặp sao xảy ra tranh chấp với hàng xóm ở Bratenahl, bang Ohio (Mỹ). Ảnh: Fox.

Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng lại cảnh quan của hai ngôi sao vẫn vấp phải sự phản đối của hàng xóm. Cơn giận dữ của hàng xóm với Taylor Swift và Travis Kelce được thể hiện càng dữ dội hơn trong cuộc họp quy mô quy hoạch địa phương diễn ra vào ngày 10/6. Không ít người đã chỉ trích đã mời sự xuất hiện của Taylor Swift và Travis Kelce là "đòn giáng mạnh", gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sự yên bình của cộng đồng.

Katherine Bolton - người sống ở địa phương 30 năm và có nhà nằm sát cạnh căn biệt thự mà cặp sao nổi tiếng đã mua từ tháng 3 - cho rằng việc trồng cây thường xanh gần đường ống thoát nước cũ dùng chung giữa hai bất động có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng. Katherine Bolton đang trao đổi với luật sư của Taylor Swift và Travis Kelce về vấn đề này. Bà cho biết mình đã được báo giá 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng) để cố gắng đường ống thoát nước phá hoại cây xâm nhập. "Tôi sẽ phải làm gì khi có 50 cây xanh thường mọc trên đường ống thoát nước của mình. Nếu sau này họ chuyển đi, tôi sẽ phải mang hết hậu quả", bà Katherine Bolton lo sợ.

Một cư dân khác có tên Chuck Bauernschmidt sống cách nhà của cặp sao hai căn, cũng cho rằng việc phát quang cây bụi và thảm thực vật xung quanh khu đất là hành vi vô lý. Ông lo lắng rằng những chú hươu trong khư vực có thể bị thương khi va vào hàng rào.

Đến hiện tại, Taylor Swift và Travis Kelce vẫn chưa đạt được sự đồng ý xây dựng với các hàng xóm. Trang Six đã liên hệ với đại diện Taylor Swift và Travis Kelce để hỏi về nhiệm vụ tranh chấp với hàng xóm của cặp sao, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Những người hàng xóm ở Ohio đang phản đối kế hoạch cải cách tạo ra cảnh quan xung quanh cặp đôi vì kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, hệ thống thoát nước và yên bình có cộng đồng. Ảnh: BACKGRID.

Căn biệt thự ven hồ đang khiến cuộc sống tân hôn của Taylor Swift và Travis Kelce mất đi yên bình được cầu thủ bóng bầu dục mua vào tháng 3. Đây là tài sản trước hôn nhân của Travis Kelce. Bất động sản rộng khoảng 1,4 ha, nằm bên bờ hồ Erie - cách nơi Travis Kelce lớn lên ở Cleveland Heights vài dặm.

Căn biệt thự có diện tích rộng 1.950 m2, gồm 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm, phòng giải trí và rạp chiếu phim tại gia. Không chỉ sở hữu không gian sống rộng lớn, dinh thự mới của Travis Kelce còn được trang bị hàng loạt tiện nghi xa hoa như hồ bơi nước nóng, hầm rượu kiểm soát nhiệt độ, phòng thử rượu, phòng tập thể hình, phòng chơi bida và khu vực chơi poker. Đến tháng 9, cặp đôi đã gắn hệ thống báo động cảnh báo những người tiến đến quá gần nhà.

Ngoài biệt thự tại Ohio, danh sách bất động sản của Taylor Swift và Travis Kelce còn bao gồm nhiều ngôi nhà tại Kansas, New York, Tennessee, Rhode Island và California (Mỹ).

Căn biệt thự ven hồ ở Ohio là tài sản được Travis Kelce mua trước khi kết hôn với Taylor Swift. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six