Taylor Swift chi mạnh tay biến đám cưới thành 1 biển toàn hoa, Selena Gomez nắm giữ vị trí quan trọng

"Cô giáo tiếng Anh" Taylor Swift và "thầy thể dục" Travis Kelce sẽ kết hôn vào năm sau. Hiện, nữ ca sĩ hàng đầu đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Theo tờ Page Six, Taylor Swift đang biến khuôn viên căn biệt thự sang trọng, trị giá 17 triệu USD (447 tỷ đồng) ở Rhode Island của mình, thành địa điểm tổ chức đám cưới trong mơ. Ban đầu, Travis Kelce và hôn phu dự định sang Italy làm hôn lễ, nhưng sau khi suy đi tính lại họ quyết định tổ chức ở nhà riêng vì nơi đây chứa nhiều kỷ niệm đẹp.

Giọng ca sinh năm 1989 và Travis Kelce đã chi 1,2 triệu USD (31,6 tỷ đồng) cho việc thiết kế cảnh quan, bao gồm chi phí làm vườn, thuê chuyên gia và lực lượng an ninh tăng cường để giữ bí mật tuyệt đối mọi thứ cho đến ngày cử hành hôn lễ.

Taylor Swift quyết định biến sân vườn biệt thự 447 tỷ của cô thành lễ đường

Theo nguồn tin, Taylor Swift muốn toàn bộ không gian sân vườn trong khu biệt thự phải ngập tràn, phủ kín hoa hồng đỏ, cẩm tú cầu, lan và mẫu đơn từ trước nhiều tháng trước khi đám cưới diễn ra. "Cô ấy muốn hoa phải phủ kín sân vườn bên trong biệt thự để biến ước mơ thuở thiếu nữ là kết hôn giữa biển hoa thành hiện thực. Trong lễ cưới, Taylor và Travis Kelce cũng muốn cùng nhau làm 1 việc chưa từng có đó là tặng tất cả khách mời nữ đến ngày vui của họ 1 đóa hoa hồng đỏ vĩnh cửu", người thân cận với Taylor Swift tiết lộ.

Taylor Swift muốn cưới chồng trong biển hoa

Taylor Swift cũng chọn hai người bạn thân Selena Gomez và Gigi Hadid làm phù dâu. Ngoài ra, cô còn nhờ Selena Gomez tư vấn, giúp đỡ lên kế hoạch đám cưới vì nữ diễn viên đã có kinh nghiệm sau hôn lễ với Benny Blanco vào tháng 9 vừa qua. "Taylor Swift lên danh sách nhóm phù dâu và để mọi người cùng tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức, lên kế hoạch cho cô ấy. Cô ấy muốn có 1 đám cưới thật vui vẻ và đáng nhớ với những bữa tiệc, chuyến du lịch với tất cả người thân thiết", nguồn tin cho biết.

Dù ngày cưới chính thức chưa được công bố, nhưng nguồn tin khẳng định với Page Six rằng Taylor Swift đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ để hôn lễ diễn ra trong thời gian sớm nhất vào năm sau. Nữ ca sĩ muốn đám cưới mau chóng được tổ chức vì cô đang rất nóng lòng mang thai, trở thành mẹ.

Selena Gomez và Gigi Hadid sẽ làm phù dâu trong đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce

Trước đó, rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Taylor chính thức nhận lời cầu hôn từ ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce cách đây 3 tháng

Chiếc nhẫn cầu hôn hơn 26 tỷ đồng của Taylor Swift khiến công chúng phát sốt

Nguồn: Page Six