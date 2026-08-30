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Tây Ninh tìm nhân chứng về hố chôn 260 liệt sĩ sau trận đánh Suối Tre - Đồng Rùm

Nguyễn Tiến
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Tây Ninh kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về hố chôn khoảng 260 cán bộ, chiến sĩ sau trận đánh Suối Tre - Đồng Rùm năm 1967.

Ngày 30/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với xã Tân Thành khảo sát, thu thập thông tin tại khu vực ấp Tân Hòa, nơi diễn ra trận đánh Suối Tre - Đồng Rùm ngày 21/3/1967.

Tây Ninh tìm kiếm hố chôn liệt sĩ 260 cán bộ , chiến sĩ sau trận đánh Suối Tre - Đồng Rùm - Ảnh 1.

Tây Ninh đang tìm kiếm hố chôn thứ hai, được cho là có khoảng 260 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Ảnh: Bộ CHQS Tây Ninh

Theo tư liệu thu thập được, sau trận đánh, quân địch dùng máy ủi thu gom thi thể cán bộ, chiến sĩ và chôn tại hai hố. Hố thứ nhất được tìm thấy vào những năm 1980, quy tập 420 hài cốt liệt sĩ.

Hố thứ hai đến nay vẫn chưa xác định được vị trí. Theo tư liệu phía Mỹ, hố này có khoảng 260 cán bộ, chiến sĩ, nằm sát vạch rừng, cách hố thứ nhất khoảng 100-200m về hướng đông bắc và cách cây bạch đàn trong vườn mì khoảng 50m.

Tây Ninh tìm kiếm hố chôn liệt sĩ 260 cán bộ , chiến sĩ sau trận đánh Suối Tre - Đồng Rùm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Suối Tre - Đồng Rùm - ﻿Ảnh: Bộ CHQS Tây Ninh

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh kêu gọi cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng chiến đấu, thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực ấp Tân Hòa cung cấp thông tin về trận đánh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể hoặc các dấu mốc địa hình cũ.

Thông tin có thể cung cấp cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; liên hệ Trung tá Phan Công Quản, số điện thoại 0982 274 657.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đến ngày 21-8, Tây Ninh đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại 15.336/18.593 mộ đủ điều kiện, đạt 82,48%. Các Đội K cũng đã tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tags

tây ninh

Liệt sĩ

suối tre

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