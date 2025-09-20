HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tây Ninh sắp đưa vào sử dụng một công trình quan trọng

Thanh Thảo |

Công trình sửa chữa hồ chứa nước Tha La tại Tây Ninh khởi công vào ngày 28-12-2023.

Hồ chứa nước Tha La thuộc xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh được hình thành từ việc xây dựng đập dâng nước trên suối Tha La, điều tiết bằng đập cao su, là một nhánh tương đối lớn của sông Sài Gòn, bắt nguồn từ vùng đồi biên giới Việt Nam - Campuchia, chiều dài suối chính là 34 km, có dung tích 27,43 triệu m3 nước, được đưa vào sử dụng và khai thác từ năm 2005.

Tây Ninh hoàn thành công trình hồ chứa nước Tha La vào Cuối năm 2025 - Ảnh 1.

Dự án hồ chứa nước Tha La có tổng mức đầu tư 280 tỉ đồng (Ảnh: Tâm Giang)

Công trình sửa chữa hồ chứa nước Tha La được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây phê duyệt và khởi công vào ngày 28-12-2023, kỳ vọng bảo đảm vận hành an toàn công trình hồ, cấp nước cho đất nông nghiệp, tạo nguồn nước công nghiệp, sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Dự án có tổng mức đầu tư 280 tỉ đồng, có quy mô đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục công trình gồm: Nâng cấp, sửa chữa đập chính; xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí lòng sông cũ; xây dựng cầu giao thông qua tràn; hoành triệt cống xả đáy. Đồng thời, dự án còn sửa chữa kênh chính, nạo vét kênh tiêu Thạnh Đông.

Tây Ninh hoàn thành công trình hồ chứa nước Tha La vào Cuối năm 2025 - Ảnh 2.

Cầu bắc qua một đoạn kênh dẫn nước từ chứa nước Tha La

Hồ Tha La có dung tích khoảng 27,43 triệu m3, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cấp nước sinh hoạt bổ sung với hơn 20.000 m3/ngày đêm.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, công trình sẽ hoàn thành, đến nay đã có nhiều hạng mục hoàn thiện 100%.

dự án

công trình

tỉnh Tây Ninh

