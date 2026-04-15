Tây Ninh: Hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ khiến tài xế giật mình

Nguyễn Tiến |

Hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ trên quốc lộ N2 (Tây Ninh) khiến tài xế giật mình, tưởng thật.

Trên quốc lộ N2 (đoạn qua xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh), những ngày gần đây, người đi đường không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của các "chiến sĩ cảnh sát giao thông" đứng bắn tốc độ ven đường. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người giật mình là đây không phải lực lượng làm nhiệm vụ bằng da bằng thịt mà là hình nộm được dựng với kích thước, trang phục giống hệt cảnh sát giao thông.

Mô hình cảnh sát giao thông bắn tốc độ trên quốc lộ N2 có hình dáng, trang phục như thật

Các mô hình được đặt sát lề đường, trong tư thế cầm thiết bị đo tốc độ, khiến không ít tài xế lầm tưởng có tổ công tác đang kiểm tra và lập tức giảm ga. Chỉ khi đến gần, nhiều người mới "ngã ngửa" phát hiện đó là hình nộm bằng nhựa, xốp được tạo hình trông giống như thật.

Chị Xuân Mai (29 tuổi, Tây Ninh) kể lại trải nghiệm: "Nhìn từ xa, tôi cứ tưởng công an đang đứng bắn tốc độ thật nên giật mình giảm tốc ngay. Phải lại gần mới biết là mô hình".

Người đi đường bất ngờ khi phát hiện mô hình CSGT nhằm nhắc nhở tài xế tuân thủ tốc độ

Sự xuất hiện của các hình nộm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của người dân địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách làm khá "lạ mắt" nhưng hiệu quả, bởi chỉ cần nhìn thấy từ xa cũng đủ khiến người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ, hạn chế phóng nhanh, vượt ẩu.

Không ít người dân sinh sống dọc tuyến quốc lộ N2 nhận xét, từ khi có mô hình này, tình trạng chạy xe tốc độ cao đã giảm đáng kể, giao thông trật tự hơn trước.

Theo ghi nhận vào sáng 14-4, trên quốc lộ N2, ngoài những vị trí bố trí hình nộm cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh) vẫn triển khai lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bắn tốc độ. Một số tài xế đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm tốc độ ngay trong buổi sáng cùng ngày.

CSGT Tây Ninh triển khai làm nhiệm vụ bắn tốc độ

Trung tá Võ Văn Hiếu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, cho biết việc kết hợp giữa mô hình cảnh báo trực quan và lực lượng tuần tra thực tế đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định tốc độ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Theo lực lượng chức năng, mô hình này được đánh giá là biện pháp tuyên truyền trực quan sinh động, tạo hiệu ứng nhắc nhở mạnh, giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được duy trì và có thể nhân rộng tại các tuyến đường thường xảy ra tai nạn nhằm kéo giảm vi phạm tốc độ.

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

