Cục CSGT: Không nâng mức phạt tại dự thảo Nghị định 168 sửa đổi

Minh Tuệ |

Cục CSGT khẳng định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn các hành vi vi phạm chứ không nâng mức xử phạt.

Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đang được Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân.

Đại diện Cục CSGT cho biết, dự thảo này không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 mô tả kỹ hơn, chặt chẽ hơn một số hành vi vi phạm, chủ yếu về kinh doanh vận tải. Dự thảo quy định xử phạt mới với xe kinh doanh vận tải hợp đồng điện tử, xe nội bộ… (với mức xử phạt tương đương như xe kinh doanh vận tải hiện nay).

Đồng thời, dự thảo quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh được sửa đổi theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và một số luật khác (phù hợp với việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan Nhà nước và chính quyền 2 cấp).

Cục CSGT khẳng định dự thảo Nghị định 168 sửa đổi không tăng mức xử phạt vi phạm giao thông.

Đại diện Cục CSGT nêu dẫn chứng, dự thảo đề xuất quy định thẩm quyền và mức xử phạt tiền đối với một số chức danh thuộc ngành đường bộ (Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập; Giám đốc Sở Xây dựng…).

Một ví dụ khác là dự thảo đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt (để thống nhất, đồng bộ với Nghị định 189/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính) của cán bộ, chiến sĩ Công an đang thi hành công vụ (từ 500.000 đồng lên 7.500.000 đồng), đội trưởng, trạm trưởng, Trưởng Công an cấp xã, trưởng phòng…

Đại diện Cục CSGT lý giải, việc sửa đổi, bổ sung của dự thảo đối với việc nâng mức tiền phạt của cán bộ, chiến sĩ công an đang thi hành công vụ (quy định này đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 theo Nghị định 189/2025) giúp bảo đảm đồng bộ pháp luật.

Đồng thời, việc này cũng giúp người vi phạm đối với một số hành vi có mức phạt tiền thấp hơn 7.500.000 đồng có thể nộp phạt trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ công an đang thực thi nhiệm vụ (xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản), không cần đến kho bạc, ngân hàng hoặc qua cổng dịch vụ công.

