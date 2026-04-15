Cận cảnh cọc khoan nhồi cầu Hồng Hà dài 11 mét trên sông Hồng

Anh Trọng |

Để đúc được 9 trụ cầu vượt sông Hồng, dự án cầu Hồng Hà cần khoan, đổ tổng cộng 941 cọc khoan nhồi. Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính rộng từ 1,5 đến 2 mét, dài 11 mét. Hiện có đến 80% số cọc này đã được các máy móc, thiết bị nâng hạ đặc thù thi công trên sông nước cắm xuống lòng sông Hồng.

Đến thời điểm hiện nay, công trình cầu Hồng Hà vượt sông Hồng nằm trên đường Vành đai 4 đã đổ được 745 cọc khoan nhồi - đạt 80%.

Hiện dự án đang được thi công tổng thể tất cả các hạng mục, riêng hạng mục đổ trụ ở mặt nước sông Hồng các nhà thầu đã “dàn” công trường cắt ngang lòng sông.

Dự án đang có mục tiêu thi công nhanh, “cán đích” vào năm 2027 - vượt tiến độ đề ra từ 5 đến 7 tháng.

Với hệ thống cọc khoan nhồi ở lòng sông, đại diện nhà đầu tư dự án Công ty Cổ phần đường cao tốc vành đai 4 Hà Nội cho biết, công trình cần thi công tổng cộng 941 cọc.

Với trụ cầu, nhà đầu tư cho biết, công trình đó có 9 trụ cần phải đổ ở lòng sông.

Với cầu cạn ở hai bên bờ, gồm xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ) dự án đang và sẽ đổ 69 trụ cầu.

Cọc khoan nhồi là hệ thống chân của trụ cầu được chôn, bám sâu trong lòng đất.

Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính rộng từ 1,5 đến 2 mét, dài 11 mét, mỗi trụ cầu ở lòng sông có hàng chục cọc khoan nhồi.

Để thi công tổng thể và tiếp cận nhiều vị trí thi công cọc khoan nhồi, đổ móng trụ ở lòng sông, hiện cầu dẫn tạm (làm bằng sắt) dài cả km đã được thi công, giúp công nhân, kỹ sư dễ dàng di chuyển.

Trao đổi với PV Tiền Phon g, ông Trần Đăng Khoa, Ban Điều hành Dự án cao tốc Vành đai 4 thuộc Công ty Cổ phần đường cao tốc vành đai 4 Hà Nội (nhà đầu tư) cho biết, dự án đang tập trung thi công các hạng mục, như đổ cọc khoan nhồi; đổ móng, thân, bệ trụ cầu...

Theo ông Khoa, tổng sản lượng thi công công trình cầu Hồng Hà đến thời điểm 10/4/2026 là khoảng 20%. Dự án tiến độ hoàn thành theo hợp đồng là tháng 2/2028, nhưng trước đề nghị của UBND thành phố Hà Nội, Nhà đầu tư và các Nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành công trình trước Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam (tháng 11/2027) – vượt tiến độ từ 5 đến 7 tháng.

Dự án cầu Hồng Hà (thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) khởi công vào tháng 10/2025, tiến độ hoàn thành tháng 2/3028. Cầu có chiều dài khoảng 6 km, rộng 24,5m nối khu vực bờ sông thuộc xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ) với nhau. Tổng mức đầu tư dự án gần 10.000 tỷ đồng.

