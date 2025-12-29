HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tây Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tin - ảnh: Hải Đường |

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đánh giá tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cán bộ có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Ngày 29-12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tây Ninh công bố quyết định bổ nhiệm tân Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Nở (giữa) nhận hoa và quyết định bổ nhiệm

Theo đó, ông Bùi Văn Nở (55 tuổi, quê quán tỉnh Vĩnh Long), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, được điều động, chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022–2030.

Ông Nguyễn Thành Vững, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, được điều động giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng ông Nguyễn Thành Vững và ông Bùi Văn Nở được Ban Bí thư tin tưởng điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đánh giá ông Bùi Văn Nở là cán bộ có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Trên các cương vị công tác, ông Bùi Văn Nở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tây Ninh công bố quyết định bổ nhiệm tân Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị ông Bùi Văn Nở nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, vào cuộc ngay từ đầu đối với các chủ trương, nghị quyết, kết luận của tỉnh, góp phần cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I.

