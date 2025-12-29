Theo Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, trong số 285 xe vi phạm có 128 xe ô tô, 157 xe mô tô, trong đó tập trung ở các lỗi vi phạm như: Vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm vạch kẻ đường, rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái...

Danh sách vi phạm cụ thể như sau:

Xe ô tô vượt đèn đỏ: 23C-025.58; 30G-411.86; 30H-578.08; 98A-128.90; 98A-727.77; 98A-737.37; 98A-761.18; 98C-291.94; 98H-020.40; 98RM-02490; 99A-231.25; 99A-433.96; 99B-140.33; 99C-179.68; 99D-019.51.

Ô tô vượt đèn đỏ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô vi phạm vạch kẻ đường: 12A-251.91; 12C-006.33; 14A-231.99; 19H-046.77; 20H-021.80; 27E-004.56; 29A-055.07; 29C-715.10; 29C-913.73; 29H-965.84;30A-791.57; 30B-200.41; 30G-197.73; 30M-062.49; 30P-6229;34A-938.48;51H-506.11;88A-178.24;98A-043.97; 98A-101.65; 98A-119.30; 98A-181.06; 98A-202.20; 98A-202.84; 98A-206.83; 98A-221.31; 98A-226.19; 98A-246.38; 98A-278.55; 98A-287.18; 98A-417.08; 98A-460.00; 98A-523.21; 98A-656.01; 98A-680.78; 98A-681.62; 98A-710.77; 98A-716.28; 98A-719.11; 98A-748.06; 98A-807.17; 98A-812.47; 98A-849.75; 98A-851.64; 98A-926.53; 98B-021.02; 98B-161.31; 98C-097.58; 98C-136.74; 98C-172.86; 98C-195.62; 98C-254.85; 98C-326.91; 98C-367.64; 98C-372.31; 98H-016.95; 98H-022.43; 98H-045.75; 98LD-005.69;99A-236.38; 99A-257.41; 99A-516.18; 99A-956.19; 99B-115.63; 99B-117.13; 99B-177.45; 99C-352.64.

Ô tô rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái: 29A-341.97; 29C-145.86; 29C-728.68; 29H-038.89; 30A-768.75; 30B-102.61; 30L-041.38; 30U-8891;90A-607.93; 98A-056.27; 98A-237.60; 98A-409.49; 98A-418.99; 98A-600.87; 98A-740.24; 98A-776.07; 98A-923.04; 98A-2099; 98B-061.76; 98H-046.27;99A-268.14; 99A-831.81; 99B-079.20; 99B-122.11; 99C-187.16; 99D-023.74.

Ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái tại phường Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt: 12A-176.20; 29H-002.51; 29K-043.30; 30E-572.24; 30H-965.01; 30L-509.57; 88C-257.20; 89A-797.15; 89B-019.71;98A-315.61; 98A-566.19; 98A-728.22; 98A-728.69; 99B-129.03.

Ô tô chạy quá tốc độ quy định: 23B-000.87; 98B-147.71; 98C-341.24.

Xe mô tô vượt đèn đỏ: 11AL-009.69; 15AE-062.67; 22AA-186.31; 26B2-622.28; 29L1-317.17;98AA-067.84; 98AA-076.11; 98AA-084.55; 98AA-091.16; 98AA-100.96; 98AA-121.99; 98AA-127.52; 98AA-452.21; 98AB-029.73; 98AG-024.78; 98AH-085.73; 98AK-083.86; 98B1-056.78; 98B1-168.67; 98B1-184.59; 98B1-210.10; 98B1-250.77; 98B1-414.98; 98B1-420.24; 98B1-494.50; 98B1-781.16; 98B1-841.28; 98B1-873.31; 98B1-950.36; 98B2-026.45; 98B2-030.88; 98B2-046.30; 98B2-069.08; 98B2-086.39; 98B2-628.90; 98B2-744.93; 98B2-813.16; 98B2-948.01; 98B3-039.12; 98B3-078.96; 98B3-150.29; 98B3-151.34; 98B3-203.64; 98B3-422.75; 98B3-424.23; 98B3-448.91; 98B3-543.27; 98B3-590.44; 98B3-666.08; 98B3-705.68; 98B3-777.14; 98B3-836.97; 98B3-876.30; 98B3-889.47; 98B3-901.92; 98B3-946.76; 98B3-975.45; 98B3-979.38; 98E1-518.01; 98F1-100.16; 98F1-439.37; 98G1-008.41; 98G1-146.29; 98K1-198.55; 98K1-209.48; 98K1-213.41; 98K1-295.72; 99AA-402.42; 99AA-601.38; 99AA-873.08; 99AA-982.40; 99AA-985.10; 99H1-299.37.

Xe ô tô lấn làn. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Mô tô chạy quá tốc độ quy định: 11G1-008.56;12AA-03468; 12AA-196.07; 12AA-202.72; 12AA-23248; 12AA-24077; 12AA-24321; 12AA-256.38; 12AA-261.59; 12AA-262.78; 12AA-332.72; 12AA-35917; 12AA-507.30; 12BA-040.07; 12B1-031.05; 12B1-17496; 12B1-200.53; 12D1-12843; 12D1-14948; 12D1-186.22; 12D1-25659; 12FA-034.72; 12FA-055.03; 12FA-07319; 12F5-4292; 12F9-8225; 12H1-09587; 12H1-121.77; 12H1-133.80; 12H1-158.35; 12H1-299.76; 12H1-369.32; 12H1-467.15; 12HA-04009; 12HA-079.52; 12HA-105.30; 12HA-110.64; 12HA-117.81; 12K6-6454; 12K8-4456; 12L1-059.75; 12L1-146.98; 12L1-306.29; 12LA-05707; 12P1-163.79; 12P1-172.87; 12S1-114.53; 12SA-03392; 12SA-053.85; 12VA-028.18; 12VA-031.42; 12X1-256.12; 12X1-261.85; 12Z1-039.59;15B3-160.71; 20AC-037.06; 21E1-59257; 24B3-08060; 25M1-099.59; 28G1-369.08; 29V7-602.09; 36AU-050.91; 37AS-011.99; 88C1-315.82;98AE-05277; 98AF-04944; 98B1-401.66; 98B2-445.09; 98B2-452.07; 98E1-855.83; 98F1-04662; 98F8-5982; 98K1-167.99; 98L1-107.49; 98M1-32155; 99AA-873.87.

Khi đến xử lý phạt nguội, người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:

Đối với xe ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).