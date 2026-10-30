Các đoạn ghi âm vừa được truyền thông Tây Ban Nha công bố hé lộ những cuộc trao đổi đáng chú ý giữa trung tâm điều khiển và lái tàu chỉ vài phút trước vụ va chạm kinh hoàng.

Ghi âm hé lộ những cuộc trao đổi trước vụ va chạm

Các đoạn ghi âm bị rò rỉ và được truyền thông Tây Ban Nha công bố đang hé lộ những diễn biến đáng chú ý trước vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra sáng 28/10, gần khu vực Urda, tỉnh Toledo.

Theo BBC, vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu cao tốc Renfe di chuyển từ Madrid đến Seville đâm vào phía sau một đoàn tàu Iryo đang dừng trên đường ray. Thảm kịch khiến 69 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu gần khu vực Urda, tỉnh Toledo, Tây Ban Nha, khiến 69 người thiệt mạng (Ảnh: bostonglobe)

Ba đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa trung tâm điều khiển tại Madrid và lái tàu của hai đoàn tàu đã được một số hãng truyền thông Tây Ban Nha, trong đó có El País và RTVE, công bố. Nội dung các cuộc hội thoại cho thấy đoàn tàu Renfe được phép tiếp tục di chuyển dù đoàn tàu Iryo ở phía trước vẫn gặp sự cố và chưa thể khởi hành. Hai đoàn tàu cách nhau khoảng 25 km trước khi xảy ra va chạm.

Theo thông tin ban đầu, một sự cố liên quan đến hệ thống tín hiệu tự động đã khiến các đoàn tàu trên đoạn đường bị ảnh hưởng phải dừng lại. Tuy nhiên, sau đó, đoàn tàu Renfe được yêu cầu tiếp tục hành trình do nhầm lẫn, theo Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente.

Trong đoạn ghi âm đầu tiên, nhân viên điều hành trung tâm trao đổi với lái tàu Renfe về một số vấn đề kỹ thuật. Sau vài lần liên lạc, nhân viên này yêu cầu lái tàu tiếp tục di chuyển theo hệ thống tín hiệu bên đường, đồng thời duy trì tốc độ và hoạt động bình thường.

Người lái tàu hỏi lại: "Ở tốc độ bình thường phải không?". Nhân viên điều hành trả lời: "Phải". Hệ thống tín hiệu bên đường là phương thức điều hành thay thế được sử dụng khi hệ thống tín hiệu tự động hoặc hệ thống truyền dữ liệu gặp sự cố.

Trong một đoạn ghi âm khác, lái tàu Iryo thông báo với trung tâm điều khiển rằng đoàn tàu đã mất kết nối với hệ thống điều khiển và không thể di chuyển. Người này cho biết tàu đang dừng trước tín hiệu vào ga Urda.

Sau một số trao đổi, nhân viên điều hành yêu cầu lái tàu tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, trong cuộc liên lạc tiếp theo, người lái tàu cho biết đoàn tàu vẫn không thể khởi động.

"Tàu không cho phép tôi điều khiển hệ thống an toàn. Đó là lý do tại sao tôi vẫn đang dừng lại trước tín hiệu vào ga", người này thông báo.

Đoạn ghi âm hé lộ cuộc trao đổi giữa nhân viên điều hành và lái tàu Renfe trước khi đoàn tàu được phép tiếp tục hành trình (Ảnh: BBC)

Đáng chú ý, một đoạn ghi âm sau đó cho thấy trung tâm điều khiển đã được thông báo rằng đoàn tàu Iryo vẫn đứng yên khi tàu Renfe tiến đến. Phía Iryo xác nhận các toa tàu của hãng bị đoàn tàu khác đâm từ phía sau.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente cho rằng quyết định cho phép các đoàn tàu tiếp tục hoạt động mà không áp dụng bất kỳ giới hạn tốc độ nào trong bối cảnh hệ thống gặp sự cố là "không thể giải thích được".

Tây Ban Nha quốc tang 3 ngày, hàng trăm nhân viên tham gia cứu hộ

Vụ tai nạn được đánh giá là một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong lịch sử hiện đại, đồng thời là vụ việc gây thiệt hại lớn nhất ở Tây Ban Nha kể từ năm 2013. Ngày 29/10, nước này bắt đầu 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

Theo thống kê, đoàn tàu Renfe do doanh nghiệp nhà nước vận hành chở 397 hành khách, trong khi đoàn tàu Iryo thuộc một công ty tư nhân có 147 hành khách.

Sau thảm kịch, Thủ tướng Pedro Sánchez cam kết các cơ quan chức năng sẽ điều tra toàn diện vụ việc. Ông khẳng định chính phủ đang nỗ lực hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời làm rõ từng chi tiết để tăng cường các biện pháp an toàn, ngăn thảm kịch tương tự tái diễn.

Hôm 29/10, Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia cũng đến thăm một số hành khách bị thương tại bệnh viện ở Toledo. Nhà vua gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cam kết cuộc điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, các đội cứu hộ làm việc xuyên đêm dưới ánh đèn pha, sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt các toa tàu bằng kim loại và tìm kiếm nạn nhân. Nhiều người thiệt mạng vẫn chưa được xác định danh tính.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết hàng trăm nhân viên đã được điều động đến hiện trường, cùng máy bay không người lái và trực thăng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, xử lý đống đổ nát.

Theo người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha, hơn 900 nhân sự thuộc các đơn vị chuyên môn đã được huy động. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là xác định danh tính những người thiệt mạng. Các gia đình có người thân mất tích được hướng dẫn đến những trung tâm địa phương để cung cấp mẫu ADN phục vụ công tác nhận dạng.

Nguồn: BBC