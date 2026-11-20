Cơ quan chức năng bang California đã thu hồi quyền lưu thông trên cao tốc của dịch vụ taxi tự lái Waymo sau hai sự cố nghiêm trọng diễn ra đầu tháng 11.

Cơ quan chức năng bang California (Mỹ) vừa siết chặt quy định hoạt động đối với dịch vụ taxi không người lái Waymo. Theo đó, Sở Quản lý Phương tiện Cơ giới California (DMV) đã sửa đổi giấy phép hoạt động của Waymo, chính thức cấm toàn bộ xe tự lái của đơn vị này lưu thông trên các tuyến đường cao tốc tại tiểu bang.

Quyết định này được đưa ra sau khi giới chức ghi nhận hai sự cố nguy hiểm tại khu vực Vịnh San Francisco hồi đầu tháng 11/2026. Cụ thể, vào ngày 5/11, ba chiếc xe tự lái Waymo đã đi thẳng vào khu vực đang thi công trên cao tốc. Chỉ một ngày sau đó, một chiếc Waymo khác tiếp tục tìm cách vượt qua đoàn xe của Cảnh sát Tuần tra Cao tốc California đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết, làm chậm dòng phương tiện.

Một chiếc xe tự lái của Waymo trong quá trình hoạt động. (Ảnh: Waymo)

Đại diện cơ quan chức năng bang California nhận định các phương tiện này đang tạo ra “mối nguy hiểm trực tiếp đối với an toàn công cộng” chừng nào hệ thống tự lái vẫn chưa thể nhận diện và xử lý đúng các cảnh báo nguy hiểm trên đường.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Waymo gặp trục trặc khi xử lý các tình huống biến đổi trên đường cao tốc. Trước đó, vào tháng 5, hãng xe tự lái thuộc tập đoàn Alphabet cũng phải tự tạm dừng chương trình chạy thử nghiệm trên cao tốc để nâng cấp khả năng phản ứng của xe trong các khu vực công trường thi công sau những lo ngại tương tự về an toàn.

Ngay sau lệnh cấm từ phía bang California, Waymo thông báo sẽ chủ động tạm dừng hoạt động trên đường cao tốc tại tất cả các khu vực cung cấp dịch vụ trên toàn nước Mỹ cho đến khi tìm ra giải pháp kỹ thuật triệt để.

Hiện Waymo đang vận hành tại 15 thành phố, nhưng dịch vụ chở khách trên cao tốc mới chỉ triển khai ở 5 khu vực gồm Phoenix, Miami, Austin, hạt Los Angeles và vùng Vịnh San Francisco.

Waymo dự kiến sẽ tiến hành chạy thử nghiệm với các chuyên gia đào tạo nhằm sớm khắc phục vấn đề. (Ảnh: Toyota)

Về mặt pháp lý, lệnh cấm của DMV chỉ có hiệu lực trong phạm vi bang California và chưa có thời hạn dỡ bỏ cụ thể, đồng nghĩa Waymo vẫn có thể nối lại dịch vụ cao tốc tại các tiểu bang khác sớm hơn. Tuy nhiên, giới chức California khẳng định hãng phải cung cấp đầy đủ bằng chứng xác thực cho thấy hệ thống tự lái có khả năng phát hiện và né tránh hiệu quả các khu vực thi công cũng như hiệu lệnh của cảnh sát giao thông trước khi được khôi phục giấy phép ban đầu.

Waymo cho biết công ty sẽ tiến hành chạy thử nghiệm trên cao tốc với các chuyên gia được đào tạo ngồi sau vô lăng giám sát nhằm sớm khắc phục triệt để các lỗ hổng an toàn. Trong thời gian này, đội xe taxi không người lái của hãng vẫn tiếp tục hoạt động bình thường trên các tuyến đường nội đô thông thường.