Taxi robot của Baidu gây tai nạn nghiêm trọng tại Trung Quốc, hai người đi bộ nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe taxi tự hành đã xảy ra tại thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, khiến hai người đi bộ bị thương nặng và phải nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi hình ảnh về hiện trường lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ an toàn của các hệ thống xe tự lái đang được triển khai ngày càng phổ biến tại nước này.

Vụ việc diễn ra trên đường Yanjiang vào thời điểm phương tiện tự hành mang dòng chữ "Hello Autonomous Driving" và mã số 3009 đang di chuyển theo hướng nam. Theo các nhân chứng, chiếc robotaxi bất ngờ va chạm với hai người đi bộ ngay sau khi băng qua vạch kẻ đường, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và gây hoang mang cho những người có mặt tại khu vực.

Video được người dân ghi lại cho thấy một trong hai nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe, trong khi người còn lại ngã xuống gần đó với nhiều dấu hiệu chấn thương. Hình ảnh cho thấy người bị mắc kẹt đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện đau đớn rõ rệt, buộc những người xung quanh phải hợp sức nâng chiếc xe nặng hàng tấn lên để kéo nạn nhân ra ngoài.

Ngay sau vụ va chạm, lực lượng cứu hộ địa phương nhanh chóng có mặt, đưa hai nạn nhân gồm một nam và một nữ tới Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hồ Nam. Cả hai được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi và điều trị tích cực. Cho đến thời điểm hiện tại, bệnh viện vẫn chưa công bố chi tiết về tình trạng sức khỏe của họ, trong khi gia đình và dư luận đều chờ đợi những thông tin tiếp theo về diễn biến của vụ tai nạn.

Chính quyền Chu Châu cho biết họ đã mở cuộc điều tra toàn diện liên quan đến chiếc xe tự hành được cho là mẫu Apollo RT6 do Baidu phát triển. Đây là thế hệ thứ sáu của dòng xe tự lái Apollo, được Baidu hợp tác với hãng JMC sản xuất và tích hợp nhiều công nghệ tự hành tiên tiến.

Trong những tháng gần đây, mẫu xe này được triển khai tại Chu Châu sau khi chính quyền cho phép thử nghiệm trên đường công cộng, với quy mô vận hành từ 20 đến 30 xe chạy trên các tuyến đường được chỉ định trong thành phố.

Theo truyền thông Trung Quốc, một đại diện dịch vụ khách hàng của Hello, đơn vị vận hành đội xe robotaxi tại khu vực, xác nhận đã nhận thông báo về vụ tai nạn và cho biết công ty đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để phục vụ điều tra.

Cảnh sát giao thông địa phương cho biết vụ việc đã được chuyển sang bộ phận pháp lý để xử lý thêm, đồng thời từ chối cung cấp bình luận chi tiết khi cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Sự cố xảy ra chỉ vài tuần sau khi Hello công bố kế hoạch mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực xe tự hành. Công ty, vốn nổi tiếng với hệ thống chia sẻ xe đạp và sự tham gia ngày càng sâu vào ngành gọi xe, từng đặt mục tiêu giới thiệu mẫu xe tự hành cấp độ L4 đầu tiên vào tháng 6 năm 2026, đồng thời dự kiến giao những chiếc xe đầu tiên vào tháng 3 cùng năm.

Đồng sáng lập Yu Qiankun chia sẻ tham vọng rằng Hello có thể đưa hơn 50.000 robotaxi vào vận hành trước năm 2027, hướng đến một mạng lưới tự lái quy mô lớn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau vụ va chạm nghiêm trọng này, Hello đã tạm dừng triển khai dịch vụ robotaxi tại Chu Châu để phục vụ công tác rà soát và đánh giá an toàn.

Trong khi Hello vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở các thành phố nhỏ như Chu Châu và Lệ Dương, Baidu lại là cái tên đã có nhiều kinh nghiệm vận hành robotaxi tại Trung Quốc. Hệ thống Apollo Go của hãng hiện được xem là một trong những mạng lưới xe taxi tự hành lớn nhất thế giới, với hoạt động trải rộng ở 22 thành phố.

Baidu đã đưa robotaxi vào vận hành tại hàng loạt đô thị lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Thâm Quyến và cả Hồng Kông, đồng thời mở rộng thử nghiệm sang thị trường quốc tế tại Dubai và Abu Dhabi. Với quy mô lớn như vậy, bất kỳ sự cố nào liên quan đến xe tự lái đều lập tức thu hút sự chú ý của công chúng và giới công nghệ.

Vụ tai nạn ở Chu Châu đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ sẵn sàng của các hệ thống tự hành trước khi triển khai đại trà. Xe tự lái được kỳ vọng giảm tai nạn nhờ khả năng xử lý chính xác và phản ứng nhanh hơn con người trong nhiều tình huống.

Tuy nhiên, những sự cố như lần này cho thấy công nghệ vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt trong môi trường giao thông phức tạp tại các đô thị châu Á nơi hành vi người đi bộ khó đoán hơn, và mật độ phương tiện hỗn hợp cao.

Khi điều tra đang tiếp tục và thông tin về tình trạng hai nạn nhân vẫn chưa được công bố rõ ràng, dư luận Trung Quốc đang theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở rằng việc đưa xe tự hành vào đời sống không chỉ dựa trên công nghệ mà còn cần sự đảm bảo tuyệt đối về an toàn, chuẩn bị kỹ lưỡng về pháp lý và khả năng ứng phó trong các tình huống bất ngờ. Trong bối cảnh Trung Quốc đặt trọng tâm phát triển mạnh mẽ ngành di động tự động, sự cố lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ mở rộng robotaxi trong thời gian tới.