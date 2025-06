Taxi ở Đức toàn Mercedes, BMW, Audi, xe VinFast cũng đã được sử dụng: Hãng nào vận hành?

VinFast VF 8 tại Việt Nam từng phục vụ trong đội xe taxi cao cấp của Xanh SM. Tuy nhiên, trong khi đội xe VF 8 tại Việt Nam đã dừng hoạt động, mẫu xe này vẫn đang được sử dụng làm xe taxi tại Đức.

Cụ thể hơn, trong một bức ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội, một chiếc VinFast VF 8 được bắt gặp trên đường phố Berlin, Đức đang được sử dụng làm xe taxi.

Xe VinFast VF 8 làm xe taxi trên đường phố Berlin, Đức.

Việc VinFast VF 8 được sử dụng làm taxi một phần cho thấy đơn vị vận hành đã có đủ sự tin tưởng với xe đến từ một thương hiệu mới. Đáng chú ý hơn, Đức được xem là cái nôi của ô tô hiện đại, và cũng là quốc gia có ngành công nghiệp xe được coi trọng hàng đầu thế giới.

Một số thông tin ban đầu cho rằng chiếc VinFast VF 8 này đang được công ty Heimdrive vận hành. Công ty này cũng đang cung cấp các dịch vụ khác như cho thuê xe, hay dịch vụ đưa đón sân bay. Hiện, chưa rõ số lượng xe VinFast VF 8 phục vụ trong đội xe của Heimdrive.

Vì sao taxi ở Đức toàn xe sang?

Trên thực tế, chính quyền địa phương tại Đức quản lý rất chặt hoạt động taxi tại Đức nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn và đồng bộ. Một trong những đặc điểm nhận diện dễ thấy nhất của taxi Đức là màu sơn đặc trưng: Màu be sáng (Hellelfenbein – RAL 1015).

Màu sắc này không chỉ mang tính truyền thống mà còn đóng vai trò như một yếu tố nhận diện trên phạm vi toàn nước Đức.

BMW 7-Series được sử dụng làm xe taxi tại Đức. Ảnh chụp năm 2017, nguồn: thefilipinotravelers

Quy định về màu sơn này được đưa vào áp dụng chính thức từ năm 1971, khi chính phủ Liên bang Tây Đức quyết định chuẩn hóa hình thức xe taxi trên toàn quốc nhằm giúp hành khách dễ nhận biết và tăng tính thống nhất cho ngành vận tải hành khách. Trước đó, taxi tại Đức có thể mang nhiều màu khác nhau, thường là đen hoặc xám, dẫn đến sự thiếu đồng bộ và gây khó khăn trong nhận diện.

Màu be được lựa chọn vì lý do thực tiễn và yếu tố tâm lý: Màu sắc này trung tính, không hấp thụ nhiều nhiệt như màu đen, và dễ nhìn thấy vào cả ban ngày lẫn ban đêm; ngoài ra, màu be giảm cảm giác bị bẩn so với các màu khác như đen hay trắng.

Mercedes là thương hiệu phổ biến được lựa chọn làm xe taxi tại Đức.

Đến nay, quy định về màu sơn be vẫn được duy trì ở hầu hết các bang tại Đức, đặc biệt với những xe đăng ký mới. Tuy nhiên, một số bang đã bắt đầu nới lỏng yêu cầu này, cho phép taxi có màu khác nếu đáp ứng điều kiện nhận diện rõ ràng (ví dụ: dán logo, đèn nóc "TAXI", đồng phục thương hiệu).

Điều này nhằm thích ứng với xu hướng sử dụng xe điện và dịch vụ đặt xe công nghệ, nơi các hãng muốn giữ thiết kế riêng. Dù vậy, tại các thành phố lớn như Berlin, Munich hay Hamburg, màu be vẫn là tiêu chuẩn nhận diện taxi truyền thống.

Các hãng xe taxi tại Đức đang được khuyến khích sử dụng xe thuần điện. Trong ảnh là mẫu Volkswagen ID.4

Ngoài màu sơn đồng nhất, các xe được lựa chọn làm xe taxi ở Đức chủ yếu là các mẫu xe cao cấp, phổ biến nhất là Mercedes-Benz E-Class.

Khác với Việt Nam, xe ô tô là phương tiện phổ biến với gần như toàn bộ người dân, tỷ lệ sở hữu ô tô rất cao - lên tới 578 xe/1.000 dân (theo Statista). Do vậy, dịch vụ xe taxi tập trung vào di chuyển cao cấp; điều này cũng một phần lý giải vì sao phí taxi tại Đức khá cao.

Bảng tổng hợp một số mẫu xe thường được sử dụng làm xe taxi tại Đức:

Mẫu xe Giá tại Đức Giá quy đổi (VND) Dòng xe Mercedes-Benz E 350 €62.450 1,623 tỷ VND Sedan cao cấp BMW 530i xDrive $58.100 1,394 tỷ VND Sedan cao cấp Audi A6 Premium 45 TFSI €58.100 1,510 tỷ VND Sedan cao cấp Volkswagen Passat €43.490 1,130 tỷ VND Sedan hoặc wagon Skoda Superb Estate €48.950 1,272 tỷ VND Wagon tiện nghi

Một điều thú vị đáng nhắc tới là các xe được sử dụng làm xe taxi phải là xe mới. Lý do là bởi các mẫu xe đời mới có thể dễ dàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe khi kiểm định xe; các xe không đạt yêu cầu sẽ không được cấp phép kinh doanh vận tải.

Ngoài ra, một số thành phố có thêm yêu cầu về tuổi của xe, như Berlin cấm xe taxi trên 7 năm sử dụng.