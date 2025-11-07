Tàu vũ trụ Trung Quốc bất ngờ gặp sự cố, 3 phi hành gia buộc phải tạm hoãn kế hoạch trở về Trái đất

Ba phi hành gia thuộc sứ mệnh Thần Châu-20 buộc phải tạm hoãn kế hoạch trở về Trái đất, sau khi tàu vũ trụ bất ngờ bị va chạm khi đang neo đậu tại Trạm vũ trụ Thiên Cung.

Tàu vũ trụ Trung Quốc gặp sự cố

Theo South China Morning Post ngày 5/11, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) xác nhận kế hoạch đưa ba phi hành gia trong sứ mệnh Thần Châu-20 trở về Trái đất đã bị hoãn, do một sự cố nghi liên quan đến mảnh vỡ không gian.

Tàu vũ trụ Trung Quốc bất ngờ bị va chạm khi đang neo đậu tại Trạm vũ trụ Thiên Cung. (Ảnh: Yahoo)

"Để đảm bảo an toàn và sức khỏe của phi hành gia, cũng như thành công của sứ mệnh, chúng tôi quyết định hoãn kế hoạch trở về của tàu Thần Châu-20, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 5-11," CMSA nêu rõ trong thông báo.

Các chuyên gia đang tiến hành phân tích tác động và đánh giá rủi ro để xác định mức độ ảnh hưởng đối với tàu và phi hành đoàn. Vụ việc xảy ra sau khi nhóm kế nhiệm của phi hành đoàn Thần Châu-21 đã gia nhập Trạm vũ trụ Thiên Cung và thực hiện lễ bàn giao chìa khóa trạm vào ngày 4/11.

Vụ việc xảy ra sau khi nhóm kế nhiệm của phi hành đoàn Thần Châu-21 đã gia nhập Trạm vũ trụ Thiên Cung và thực hiện lễ bàn giao chìa khóa trạm vào ngày 4/11. (Ảnh: The Guardian)

Theo nguồn tin của Tân Hoa xã, hiện tại có hai tàu vũ trụ đang neo đậu tại trạm, trong đó tàu Thần Châu-20 được cho là đã chịu tác động trực tiếp của vụ va chạm.

Ba phi hành gia tiếp tục lưu lại trong không gian

Ba phi hành gia gồm Trần Đông, Vương Kiệt và Trần Trung Thụy đã được phóng lên quỹ đạo từ tháng 4 năm nay, với kế hoạch quay lại Trái đất vào đầu tháng 11 tại địa điểm hạ cánh Đông Phong (thuộc khu tự trị Nội Mông).

Ba phi hành gia gồm Trần Đông, Vương Kiệt và Trần Trung Thụy đã được phóng lên quỹ đạo từ tháng 4 năm nay. (Ảnh: Yahoo)

Trước đó, khu vực hạ cánh này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều vòng diễn tập tìm kiếm cứu nạn, phản ứng khẩn cấp và giám sát y tế. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ khiến toàn bộ kế hoạch phải tạm dừng.

CMSA cho biết Trung Quốc có một hệ thống cứu hộ khẩn cấp được thiết kế để sẵn sàng phóng tàu thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ. Một tàu dự phòng luôn được đặt ở trạng thái sẵn sàng kể từ khi tàu chính rời mặt đất cho đến khi hoàn tất sứ mệnh.

Đặt an toàn phi hành gia lên hàng đầu

Phát biểu trước đó, người phát ngôn CMSA Lâm Hy Cường từng khẳng định: "Chúng tôi đặt an toàn của phi hành gia lên hàng đầu. So với giai đoạn đầu của chương trình trạm vũ trụ, thời gian phản ứng khẩn cấp hiện nay đã tăng gấp năm lần, giúp nâng cao đáng kể mức độ an toàn."

Ông cũng nhấn mạnh rằng trong các trường hợp đặc biệt, phi hành gia có thể trở về sớm hơn kế hoạch bằng tàu đang ở quỹ đạo, hoặc Trung Quốc có thể phóng một tàu cứu hộ khẩn cấp nếu cần thiết.

CMSA cho biết Trung Quốc có một hệ thống cứu hộ khẩn cấp được thiết kế để sẵn sàng phóng tàu thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ. (Ảnh: Yahoo)

Tàu vũ trụ Thần Châu và tên lửa Trường Chinh đều đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng tại trung tâm phóng để đảm bảo có thể triển khai ngay khi cần thiết.

Mối nguy từ "rác không gian"

Theo ước tính của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), hiện có hơn 130 triệu mảnh vỡ không gian đang bay quanh Trái đất với vận tốc hàng chục nghìn km/giờ. Chỉ cần một mảnh nhỏ va chạm cũng có thể gây hư hại nghiêm trọng cho tàu vũ trụ.

Vụ việc lần này một lần nữa cho thấy thách thức an toàn ngày càng lớn trong các sứ mệnh vũ trụ có người lái, đặc biệt khi mật độ vệ tinh và rác vũ trụ quanh Trái đất không ngừng tăng.

Theo South China Morning Post, Tân Hoa xã, ESA