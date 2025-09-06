Tàu tuần tra phá băng Ivan Papanin 'độc nhất vô nhị' chính thức trực chiến

Tàu tuần tra phá băng Ivan Papanin đã được bàn giao cho Hạm đội Phương Bắc. Lễ thượng cờ được tổ chức tại căn cứ chính của hạm đội ở Severomorsk.

"Tàu Ivan Papanin là một dự án đặc biệt. Trong quá trình thi công, các giải pháp kỹ thuật phức tạp đã được áp dụng, một số trong đó không có đối thủ trong ngành đóng tàu thế giới".

"Tính chính xác của việc sử dụng công nghệ mới đã được xác nhận trong quá trình thử nghiệm trước khi con tàu chính thức vào biên chế", Đô đốc Alexander Moiseyev - Tư lệnh Hải quân Nga phát biểu tại buổi lễ.

Tàu tuần tra mới có tiêu chuẩn phá băng Arc7, đủ khả năng xuyên qua lớp băng dày hơn 1,5 m. Kết hợp các đặc tính của tàu kéo, tàu phá băng và tàu chiến - chiếc Ivan Papanin có thể bảo vệ các vùng nước ở Bắc Cực, hộ tống và kéo tàu bị giữ, hộ tống tàu tiếp tế trên băng, và tham gia hoạt động cứu hộ.

Tàu tuần tra phá băng Ivan Papanin sẽ giúp Hải quân Nga kiểm soát chặt chẽ khu vực Bắc Cực.

Tàu được trang bị 1 bệ pháo 76 mm AK-176MA, có bãi đáp trực thăng và nhà chứa máy bay, mang được cả máy bay không người lái. Lượng giãn nước của Papanin là 9.000 tấn, tầm hoạt động khoảng 10.000 hải lý và tốc độ tối đa là 18 hải lý/giờ.

Trong tương lai, tàu được lên kế hoạch trang bị hệ thống tên lửa phòng không di động cùng các trạm radar và trạm khí tượng thủy văn để thực hiện vai trò của một chiến hạm đích thực.

Cần nhấn mạnh, con tàu phá băng thuộc Dự án 23550 không có đối thủ nào về mặt tổng thể các đặc điểm kỹ thuật, nó mang tên nhà thám hiểm Bắc Cực, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô - Chuẩn Đô đốc Ivan Papanin.