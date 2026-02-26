Theo trang tin Crimean Wind , các nhân viên tình báo đã chụp ảnh tàu trinh sát cỡ trung Ivan Khurs thuộc Dự án 18280 tại Sevastopol, gần bến tàu ở Vịnh Holland.

Theo hình ảnh được công bố, con tàu xuất hiện với một số hư hại đáng chú ý, bao gồm phần cầu tàu bị phá hủy, cấu trúc ống khói bị ảnh hưởng và khu vực cột buồm, vốn dùng để lắp đặt hệ thống ăng-ten nhưng hiện được bao quanh bởi giàn giáo phục vụ sửa chữa.

Ngoài ra, thiết bị thường được lắp đặt ở đuôi tàu dường như không còn xuất hiện, trong khi boong phía trước được che phủ bằng lưới ngụy trang.

Tàu trinh sát Ivan Khurs của Nga xuất hiện tại cảng Sevastopol.

Ivan Khurs là tàu trinh sát tầm trung đầu tiên thuộc Dự án 18280 của Nga và là một trong hai chiếc được đóng theo thiết kế này. Tàu được biên chế vào Hạm đội Biển Đen từ tháng 6/2018. Tên tàu được đặt theo Phó Đô đốc Ivan Khurs, người từng đứng đầu cơ quan tình báo của Bộ Tổng tham mưu Hải quân Liên Xô giai đoạn 1979 - 1987. Nhiệm vụ chính của tàu là thu thập thông tin tình báo và thực hiện các hoạt động tác chiến điện tử trên biển.

Thông tin về khả năng con tàu bị hư hại lần đầu xuất hiện vào tháng 3/2024, sau khi có báo cáo cho rằng tàu đã trúng đạn trong các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea ngày 23/3/2024. Những hình ảnh mới công bố được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy con tàu có thể đã chịu hư hại đáng kể và đang trong quá trình sửa chữa.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và hải quân Nga trên bán đảo Crimea, gây áp lực lên các hoạt động của Hạm đội Biển Đen.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.