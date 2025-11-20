Vụ việc xảy ra ở vùng biển gần Scotland, nơi con tàu nằm ở rìa vùng đặc quyền kinh tế của Anh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Hill, việc sử dụng tia laser được coi là hành động thù địch vì chúng có thể làm phi công bị mù hoặc gây tổn thương thị lực lâu dài.

Điều đáng chú ý là máy bay Anh đang theo dõi chiếc Yantar - một tàu trinh sát của Hải quân Nga và được thiết kế để giám sát cơ sở hạ tầng dưới nước.

Trước đó, con tàu đã đi qua nước Anh và băng qua vùng biển Bắc, biển Ireland và biển Na Uy, nơi xảy ra sự cố.

Con tàu của Nga hiện đang được Hải quân Hoàng gia và Không lực Hoàng gia theo dõi, với sự tham gia của các tàu chiến mặt nước, bao gồm khinh hạm Type 23 mang tên HMS Somerset, gần đây được triển khai đến khu vực để theo dõi và kéo thiết bị sonar nhằm phát hiện tàu ngầm.

Cần lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên tàu trinh sát này sử dụng tia laser. Vào tháng 7 năm 2025, tàu Yantar cũng tiến hành trinh sát cơ sở hạ tầng dưới nước ngoài khơi bờ biển Bắc Scotland, nơi mà theo Không lực Hoàng gia, tàu đã sử dụng tia laser chống lại các máy bay đang theo dõi con tàu.

Tàu trinh sát Yantar của Nga bị cáo buộc đã dùng tia laser chiếu vào máy bay tuần tra hàng hải của Anh.

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra khi Quân đội Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng tia laser để nhắm mục tiêu vào một máy bay Đức đang hoạt động ở Vịnh Aden và Biển Đỏ vì lợi ích của hoạt động an ninh hàng hải ASPIDES được châu Âu triển khai.

Nguồn bức xạ có thể xuất phát từ một cơ sở trên mặt đất tại căn cứ hậu cần của Trung Quốc ở Djibouti, nơi đã xảy ra sự cố phi công Mỹ bị thương do tia laser.

Vào tháng 5 năm 2018, hai phi công Mỹ trên một máy bay vận tải quân sự C-130 đã bị thương nhẹ ở mắt do tiếp xúc với tia laser "cấp quân sự" ở Djibouti. Lầu Năm Góc khi đó kết luận rằng khí tài này được Trung Quốc triển khai và sử dụng.