Tàu thăm dò Trung Quốc selfie cùng Trái đất từ 43 triệu km, chuyên gia nói: Bước ngoặt khẳng định vị thế

Ngày 1/10, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố bức ảnh selfie ngoạn mục của tàu thăm dò Thiên Vấn 2 (Tianwen-2). Trong bức hình, Trái Đất xanh biếc hiện lên nhỏ bé ở phía xa, bên cạnh khoang tàu trắng bạc gắn lá cờ của Trung Quốc trên hành trình bay vào không gian sâu.

Trái Đất trong tấm "selfie" từ khoảng cách hơn 40 triệu km

Theo Xinhua News và Space, bức ảnh được chụp bằng camera giám sát gắn trên cánh tay robot của tàu Thiên Vấn 2. Ống kính ghi lại cảnh Trái Đất ở xa 43 triệu km, trong khi tàu đang di chuyển cách tiểu hành tinh 2016 HO3 khoảng 45 triệu km.

Tàu thăm dò Trung Quốc selfie cùng Trái Đất. (Ảnh: Space)

CNSA cho biết, tàu Thiên Vấn 2 đã ở trên quỹ đạo 125 ngày, hoàn thành hàng loạt thử nghiệm kỹ thuật: triển khai thiết bị lấy mẫu, tự kiểm tra các hệ thống điện tử và viễn thông. Tất cả các bộ phận được xác nhận hoạt động bình thường và ổn định.

Sứ mệnh đầy tham vọng của Trung Quốc

Tàu Thiên Vấn 2 được phóng ngày 29/5/2025 từ Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương (Hải Nam), mở đầu cho nhiệm vụ lấy mẫu tiểu hành tinh đầu tiên của Trung Quốc.

Mục tiêu chính là tiếp cận tiểu hành tinh 2016 HO3 gần Trái Đất, thu thập mẫu vật, sau đó tiếp tục hành trình xa hơn để khảo sát sao chổi 311P nằm trong vành đai chính thuộc khu vực giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

Tàu Thiên Vấn 2 được phóng ngày 29/5/2025 mở đầu cho nhiệm vụ lấy mẫu tiểu hành tinh đầu tiên của Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Theo CNSA, nhiệm vụ kéo dài tới năm 2027, khi tàu dự kiến mang mẫu vật trở lại Trái Đất. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Nhật Bản và Mỹ thực hiện được kỳ tích đưa mẫu vật tiểu hành tinh về Trái Đất.

Chuyên gia không gian Hu Hao, giám đốc dự án Thiên Vấn 2, chia sẻ trên China Daily: "Đây không chỉ là nhiệm vụ khoa học, mà còn là phép thử tổng hợp cho năng lực điều khiển, lấy mẫu và hồi quy của Trung Quốc. Mỗi bức ảnh từ không gian đều là một bước tiến của lịch sử."

Bức ảnh đánh dấu "bước ngoặt mềm" của ngành không gian Trung Quốc

Theo Universe Today, việc công bố ảnh "selfie" đúng dịp Quốc khánh Trung Quốc không chỉ là cột mốc kỹ thuật mà còn là một tuyên ngôn mềm về năng lực không gian của quốc gia này.

Trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh chương trình khám phá hệ Mặt Trời, Thiên Vấn 2 là một phần quan trọng trong chuỗi sứ mệnh mang tên "Tianwen".

Trước đó, Thiên Vấn 1 đã đưa tàu đổ bộ Chúc Dung hạ cánh thành công lên Sao Hỏa năm 2021, một kỳ tích mà trước đó chỉ Mỹ từng làm được.

Thiên Vấn 2 là một phần quan trọng trong chuỗi sứ mệnh mang tên "Tianwen". (Ảnh: China Daily)

Cùng thời gian, Trung Quốc cũng hoàn thiện và vận hành ổn định Trạm vũ trụ Thiên Cung (Tiangong), đưa nhiều phi hành gia thực hiện sứ mệnh dài ngày, tiến gần tới mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng trước năm 2030.

Giáo sư Brian Harvey, chuyên gia phân tích chương trình không gian châu Á, nhận định trên Space: "Bức ảnh Thiên Vấn 2 chụp cùng Trái Đất là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Nó cho thấy Trung Quốc không còn đứng ngoài cuộc đua không gian mà họ đang ở nhóm dẫn đầu trong kỷ nguyên mới."

Hành trình dài ước mơ vũ trụ

Theo lộ trình CNSA công bố, Thiên Vấn 2 sẽ mất hơn 2 năm để tới 2016 HO3, tiến hành bay vòng, quan sát, hạ thấp độ cao và dùng cánh tay robot lấy mẫu bề mặt. Sau khi hoàn tất, phần khoang hồi quy sẽ tách ra, mang mẫu vật trở lại Trái Đất năm 2027.

Các nhà khoa học hy vọng dữ liệu từ tiểu hành tinh này sẽ giúp giải mã giai đoạn hình thành sớm của hệ Mặt Trời, cung cấp manh mối về nguồn gốc vật chất tạo nên các hành tinh, trong đó có Trái Đất.

Thiên Vấn 2 sẽ mất hơn 2 năm để tới 2016 HO3, tiến hành bay vòng, quan sát, hạ thấp độ cao và dùng cánh tay robot lấy mẫu bề mặt. (Ảnh: CNSA)

Giáo sư Li Chunlai, nhà nghiên cứu thuộc Viện Thiên văn Trung Quốc, cho biết: "Tiểu hành tinh là 'kho lưu trữ thời gian' của vũ trụ. Chúng gần như nguyên vẹn từ thời kỳ hình thành Hệ Mặt Trời. Nghiên cứu chúng cũng chính là tìm hiểu quá khứ của chính chúng ta."

"Selfie" từ khoảng cách 43 triệu km

Trên mạng xã hội Weibo, bức ảnh Thiên Vấn 2 "selfie" cùng Trái Đất nhanh chóng lan truyền với hàng triệu lượt chia sẻ.

Nhiều người Trung Quốc gọi đây là "bức ảnh kỷ niệm 1/10 vĩ đại nhất trong lịch sử", khi lá cờ đỏ của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trong một bức hình chụp Trái Đất từ xa hàng chục triệu km.

Một bình luận nổi bật được trích lại bởi Global Times viết: "Ở khoảng cách đó, Trái Đất nhỏ bé đến mức chỉ bằng một chấm sáng. Nhưng nó là nhà của tất cả chúng ta. Nhìn từ không gian, con người càng hiểu rằng khoa học không có biên giới."

Theo CNSA, Xinhua News, Space