Sau hành trình kéo dài hơn 8 năm trong Hệ Mặt Trời, tàu thăm dò BepiColombo đã tiến vào quỹ đạo Sao Thủy hôm 21/11.

Mô phỏng hình ảnh sao Thủy bằng cách sử dụng dữ liệu từ tàu MESSENGER (Ảnh: NASA Goddard)

Tàu BepiColombo đã thực hiện thao tác quan trọng để tiến vào quỹ đạo Sao Thủy hôm 21/11, đánh dấu cột mốc mới trong sứ mệnh khám phá hành tinh này. Động cơ của tàu được lên kế hoạch kích hoạt lúc 18 giờ 24 phút GMT (1 giờ 24 phút ngày 22/11 theo giờ Việt Nam), với thời gian hoạt động khoảng 37 phút nhằm điều chỉnh vận tốc và đưa tàu vào quỹ đạo. Thành công này đưa BepiColombo trở thành sứ mệnh thứ hai tiến vào quỹ đạo Sao Thủy, sau tàu MESSENGER của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), hoạt động quanh hành tinh này trong giai đoạn 2011-2015.

BepiColombo được phóng ngày 20/10/2018 bằng tên lửa Ariane 5 từ Trung tâm Vũ trụ Guiana thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Mỹ. Đây là dự án hợp tác quy mô lớn giữa Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), nhằm nghiên cứu toàn diện một trong những hành tinh còn nhiều bí ẩn của Hệ Mặt Trời. Sứ mệnh gồm hai tàu thăm dò khoa học chính: tàu quỹ đạo hành tinh Sao Thủy (Mercury Planetary Orbiter - MPO) do ESA phát triển và tàu quỹ đạo từ quyển Sao Thủy (Mercury Magnetospheric Orbiter - MMO), còn được gọi là Mio, do JAXA chế tạo. Trong hành trình đến Sao Thủy, hai tàu được kết nối với mô-đun vận chuyển MTM, có nhiệm vụ cung cấp năng lượng và lực đẩy để đưa tổ hợp tàu vượt qua quãng đường dài trong không gian.

Mô phỏng tàu thăm dò BepiColombo (Ảnh: ESA)

Mặc dù Sao Thủy là hành tinh gần Mặt Trời nhất, việc đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo hành tinh này lại đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Do chịu tác động mạnh từ lực hấp dẫn của Mặt Trời, tàu vũ trụ khi tiến vào vùng trong của Hệ Mặt Trời có thể đạt vận tốc rất lớn. Để được lực hấp dẫn tương đối yếu của Sao Thủy giữ lại, tàu phải giảm đáng kể vận tốc trước khi tiếp cận hành tinh. Vì vậy, nhóm điều hành BepiColombo đã thiết kế một lộ trình phức tạp, tận dụng lực hấp dẫn của các hành tinh để điều chỉnh quỹ đạo và tốc độ bay.

Trong suốt hành trình, BepiColombo thực hiện một lần bay ngang Trái Đất, hai lần bay ngang Sao Kim và sáu lần bay ngang Sao Thủy. Các thao tác này giúp tàu từng bước giảm năng lượng quỹ đạo mà không phải sử dụng lượng nhiên liệu quá lớn.

Theo kế hoạch ban đầu, BepiColombo dự kiến đến Sao Thủy sớm hơn khoảng một năm. Tuy nhiên, sự cố liên quan đến hệ thống pin Mặt Trời làm giảm nguồn điện cung cấp cho các động cơ đẩy điện của mô-đun MTM, buộc nhóm điều hành phải điều chỉnh hành trình. Sau khi khắc phục những khó khăn kỹ thuật, sứ mệnh tiếp tục tiến tới giai đoạn quan trọng nhất là đưa các tàu khoa học vào quỹ đạo nghiên cứu.

Quá trình tiếp cận Sao Thủy bắt đầu từ ngày 3/9/2026, khi mô-đun vận chuyển MTM tách khỏi tổ hợp hai tàu khoa học MPO và Mio. Sau khi tiến vào quỹ đạo ngày 21/11, hai tàu vẫn tiếp tục được kết nối trong một thời gian ngắn trước khi tách ra để thực hiện nhiệm vụ riêng.

Theo kế hoạch, tàu Mio của Nhật Bản sẽ tách khỏi MPO vào khoảng ngày 9/12 và di chuyển trên quỹ đạo hình elip có độ cao thay đổi từ khoảng 500 km đến 11.000 km so với bề mặt Sao Thủy. Quỹ đạo này cho phép Mio nghiên cứu từ trường và môi trường plasma bao quanh hành tinh, cũng như sự tương tác giữa từ quyển Sao Thủy với gió Mặt Trời. Trong khi đó, tàu MPO của ESA sẽ tiếp tục thực hiện các thao tác điều chỉnh quỹ đạo trong những tháng tiếp theo. Dự kiến đến ngày 10/3/2027, MPO sẽ đạt quỹ đạo nghiên cứu cuối cùng, ở độ cao khoảng 400-1.500 km so với bề mặt Sao Thủy. Khác với Mio, MPO sẽ tập trung nghiên cứu bề mặt, thành phần hóa học, cấu trúc bên trong và các đặc điểm địa chất của hành tinh.

ESA cho biết giai đoạn đưa toàn bộ sứ mệnh vào quỹ đạo khoa học ổn định dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng. Các hoạt động nghiên cứu chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 6/4/2027, sau khi hai tàu hoàn tất quá trình tách và điều chỉnh quỹ đạo. Với việc sử dụng hai tàu khoa học hoạt động ở những độ cao khác nhau, BepiColombo được kỳ vọng cung cấp các dữ liệu bổ sung cho nhau, giúp giới nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn về Sao Thủy.

Một trong những mục tiêu quan trọng của sứ mệnh là tìm hiểu nguồn gốc và đặc điểm từ trường của hành tinh này. Mặc dù có kích thước tương đối nhỏ, Sao Thủy vẫn sở hữu từ trường riêng. Việc nghiên cứu cấu trúc và sự biến đổi của từ quyển có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về những quá trình vật lý diễn ra bên trong hành tinh. Bên cạnh đó, các thiết bị của BepiColombo sẽ khảo sát lõi sắt có kích thước lớn của Sao Thủy, nghiên cứu thành phần bề mặt và tìm hiểu lịch sử địa chất của hành tinh gần Mặt Trời nhất.

Đáng chú ý, thiết bị quang phổ ảnh tia X Sao Thủy (MIXS) được sử dụng để quan sát Tinh vân Con Cua, phần tàn dư của một vụ nổ sao được ghi nhận từ Trái Đất vào năm 1054. MIXS là thiết bị chụp ảnh tia X đầu tiên được đưa lên một sứ mệnh thăm dò liên hành tinh. Việc thử nghiệm thiết bị trong hành trình giúp các nhà khoa học đánh giá khả năng hoạt động trước khi bắt đầu chương trình nghiên cứu chính thức tại Sao Thủy.

Các dữ liệu thu được được kỳ vọng góp phần giải đáp những câu hỏi về quá trình hình thành và tiến hóa của Sao Thủy, đồng thời cung cấp thêm thông tin để tìm hiểu lịch sử phát triển chung của Hệ Mặt Trời. Đặc biệt, nghiên cứu một hành tinh nằm gần ngôi sao trung tâm có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về điều kiện hình thành và tiến hóa của những hành tinh đá trong môi trường chịu tác động mạnh từ bức xạ và lực hấp dẫn của sao mẹ.