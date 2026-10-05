Tàu tên lửa Udomlya của Hạm đội Thái Bình Dương bắt đầu thử nghiệm trên biển

Udomlya là một tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc Dự án 22800 lớp Karakurt được đóng cho Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.

Theo báo chí Nga, tàu tên lửa cỡ nhỏ Udomlya thuộc Dự án 22800 Karakurt đã rời bến lắp ráp tại Nhà máy đóng tàu Amur và đang được kéo đến căn cứ bàn giao ở cảng Vladivostok.

Chiếc Udomlya sẽ thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương và đang bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển, sau đó sẽ tiến hành những bài kiểm tra cấp nhà nước. Chưa có khung thời gian nào được công bố, nhưng có vẻ tàu sẽ được đưa vào biên chế ngay từ năm sau.

Chiến hạm này là chiếc thứ hai trong loạt 4 tàu tên lửa lớp Karakurt đang được đóng tại Nhà máy đóng tàu Amur cho Hạm đội Thái Bình Dương theo hợp đồng năm 2018.

Chiếc thứ nhất mang tên Rzhev, và chiếc tàu đầu tiên được chế tạo hàng loạt (chiếc thứ hai) Udomlya, đã được khởi công cùng thời điểm - ngày 1/7/2019, và hạ thủy cùng ngày 27/9/2023.

Tàu Rzhev được đưa đến căn cứ hải quân Vladivostok vào tháng 10/2024, bắt đầu thử nghiệm vào tháng 12/2025, nhưng vẫn chưa được bàn giao cho Hạm đội. Tàu Udomlya được hoàn thành sau đó 3 năm kể từ khi hạ thủy và chỉ được đưa đến căn cứ biên chế vào tháng 10/2026.

Theo các báo cáo hiện có, sự chậm trễ trong việc chế tạo các tàu tên lửa lớp Karakurt có liên quan đến việc giao động cơ diesel tốc độ cao M507D-1 do PAO Zvezda (St. Petersburg) sản xuất.

Tàu tên lửa Udomlya của Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình cỡ nhỏ Karakurt - Dự án 22800 có chiều dài 65m; chiều rộng 10m; mớn nước 2m; lượng giãn nước đầy tải 800 tấn; tốc độ tối đa 30 hải lý/h; tầm hoạt động 2.500 hải lý; thời gian bám biển liên tục 15 ngày.

Hệ thống điện tử của Karakurt gồm 4 radar mảng pha quét chủ động quay về 4 hướng, tạo góc bao phủ kín 360 độ và không có góc chết. Đây là thiết kế thường gặp trên các chiến hạm hiện đại.

Chính giữa tàu là cụm bệ phóng thẳng đứng đa năng UKSK, mang 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M-54 Kalibr-NK, bên cạnh đó tàu còn phóng được cả tên lửa hành trình đối đất 3M-14T hoặc tên lửa chống ngầm 91RE.

Phía trước cabine chỉ huy là pháo hạm AK-176MA với tháp pháo được thiết kế theo dạng tàng hình hóa đi kèm các thiết bị ngắm bắn quang điện tử tối tân hơn.

Hỏa lực phòng không của lớp Karakurt cũng rất đáng chú ý khi nó được lắp đặt module tên lửa - pháo phòng không tiên tiến Pantsir-M có tầm bắn tối đa 20km, phát huy tác dụng tốt nhất khi chống lại tên lửa đối hạm bay thấp.

Thiết kế phần thượng tầng của Karakurt còn có nhiều bề mặt giúp tán xạ sóng radar, khiến cho tín hiệu của con tàu trên màn hiện sóng của đối phương là cực nhỏ.