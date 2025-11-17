Tàu tấn công đổ bộ đầu tiên trên thế giới có EMALS được thử nghiệm

Mặt boong và tháp chỉ huy của tàu Tứ Xuyên.

Báo Mỹ dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, tàu tấn công đổ bộ Tứ Xuyên hôm 14 tháng 11 rời xưởng đóng tàu ở thành phố Thượng Hải, bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển lần đầu tiên.

"Đợt thử nghiệm lần này chủ yếu nhằm kiểm tra, xác minh độ tin cậy và ổn định của hệ thống năng lượng, hệ thống điện và các thiết bị khác", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc có đoạn.

Thông báo cho biết thêm rằng chiến hạm Tứ Xuyên đã trải qua các bài thử nghiệm về neo đậu và kiểm tra thiết bị, đáp ứng những điều kiện kỹ thuật cần thiết để chạy thử trên biển.

Quá trình vận hành thử máy phóng điện từ (EMALS) trên chiến hạm dường như được khởi động từ cuối tháng trước.

Đây là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu tấn công đổ bộ hạng nặng Type-076 do Trung Quốc phát triển, được hạ thủy hồi tháng 12 năm 2024. Nó được trang bị một cụm EMALS để phóng nhiều loại máy bay, trong đó dự kiến có phiên bản hải quân của phi cơ không người lái chiến đấu (UCAV) tàng hình GJ-11.

Giới quân sự Trung Quốc cho biết tàu lớp Type-076 có lượng giãn nước hơn 40.000 tấn. Chuyên trang quân sự War Zone ước tính chiến hạm có chiều dài khoảng 263 m và chiều rộng 43 m.

Để so sánh, tàu đổ bộ lớp Type-075 tiền nhiệm có lượng giãn nước đầy tải 32.000-36.000 tấn, chiều dài 232 m và chiều rộng 37 m. Type-076 được đánh giá là rộng hơn đáng kể so với các tàu tấn công đổ bộ khác trên thế giới, trong đó có cả lớp America của Mỹ.

Chiều dài vượt trội là yếu tố cốt lõi trong thiết kế của Type-076. Cùng với hai cấu trúc thượng tầng, thiết kế này cho thấy con tàu được chế tạo để máy bay cất hạ cánh liên tục. Phi cơ cánh bằng sẽ được triển khai bằng EMALS đặt ở mũi tàu và hạ cánh trên sàn đáp phía đuôi nhờ cáp hãm đà.

Điều làm nên sự đặc biệt của tàu Tứ Xuyên chính là hệ thống EMALS, bởi đây là chiếc tàu tấn công đổ bộ đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống phóng máy bay tối tân này.

Tứ Xuyên và những chiếc tàu cùng lớp được đánh giá là giải pháp khắc phục tình trạng Trung Quốc chưa sở hữu tiêm kích có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn, hạ cánh thẳng đứng (STOVL) như F-35B.

Những tiêm kích này có thể hoạt động trên tàu đổ bộ tấn công truyền thống hoặc tàu sân bay trực thăng.