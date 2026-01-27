Tàu sân bay tiến vào Ấn Độ Dương, Mỹ giăng thế trận bao vây Iran?

Thông tin trên do hai nguồn tin của đài CNN tiết lộ. Cụ thể, nhóm tàu này hiện nằm trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị giám sát các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Tuy nhiên, chưa rõ vị trí cuối cùng của tàu sân bay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang cân nhắc các phương án tấn công Iran nhưng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy ông đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhóm tác chiến tàu sân bay thông thường bao gồm một tàu sân bay, các tàu tuần dương tên lửa điều phối, tàu chiến phòng không và các tàu khu trục hoặc tàu hộ tống chống ngầm.

Sự hiện diện của nhóm tàu này - như cách ông Donald Trump gọi trong cuộc phỏng vấn với Axios - là lời cảnh báo trực diện nhất đối với chính quyền Tehran sau những cáo buộc về việc trấn áp người biểu tình trong nước.

Các nguồn tin chia sẻ với CNN hôm 26-1 rằng nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln hiện đã có mặt tại khu vực Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với Axios hôm 26-1, Tổng thống Donald Trump nói tình hình với Iran đang "biến động" vì ông đã cử một "hạm đội lớn" đến khu vực, nhưng đồng thời ông tin rằng Tehran thực sự muốn tiến tới một thỏa thuận.

Đầu tháng này, ông Donald Trump suýt ra lệnh tấn công các mục tiêu của chính quyền Iran sau vụ việc hàng ngàn người biểu tình thiệt mạng. Thay vào đó, ông đã trì hoãn quyết định này đồng thời điều động các khí tài quân sự đến khu vực.

Giới chức Nhà Trắng cho biết một cuộc tấn công vẫn đang được cân nhắc, mặc dù các cuộc biểu tình phần lớn đã lắng xuống.

Một số nguồn tin am hiểu tình hình xác nhận ông Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đã nhắc đến quyết định điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln. "Chúng ta có một hạm đội lớn ngay sát Iran. Lớn hơn cả hạm đội ở Venezuela" - ông Trump nói.

Ông Donald Trump từ chối thảo luận về các phương án mà đội ngũ an ninh quốc gia đã trình bày, hoặc phương án nào ông đang ưu tiên hơn. Đồng thời, ông cho biết ngoại giao vẫn là một lựa chọn.

Ông Donald Trump nói: "Họ muốn thực hiện một thỏa thuận. Tôi biết vậy. Họ đã gọi điện rất nhiều lần. Họ muốn đối thoại".

Có khả năng ông sẽ tổ chức thêm các cuộc tham vấn trong tuần này và được trình bày thêm các phương án quân sự bổ sung.

Vài giờ sau cuộc phỏng vấn của Axios, một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết Nhà Trắng luôn "sẵn sàng làm việc" nếu Iran muốn đàm phán.

Các đồng minh đang kêu gọi Mỹ kiềm chế, tránh bất kỳ hành động quân sự nào.

Theo đài CNN, Iran đang chuẩn bị tâm thế cho một cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ.

Vào ngày 26-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói rằng Tehran "thừa khả năng" đáp trả bất kỳ sự gây hấn nào từ Mỹ. Ông khẳng định: "Sự xuất hiện của một hay nhiều chiến hạm không ảnh hưởng đến quyết tâm phòng thủ của Iran".