Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ rời cảng gần đảo Crete của Hy Lạp, ngày 26/2/2026.

Hãng tin Reuters đưa tin, tàu sân bay dự kiến sẽ đến đích trong vòng một ngày. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy tàu sân bay rời vịnh Souda thuộc đảo Crete, nơi nó đã đến trong tuần này để tiếp tế tại căn cứ Hỗ trợ Hải quân Mỹ ở đó.

Việc Mỹ triển khai tàu sân bay lớn nhất đến Trung Đông đánh dấu đỉnh điểm của quá trình tăng cường quân sự của Mỹ trong khu vực, bắt đầu từ tháng trước khi Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên đe dọa Iran bằng hành động quân sự sau làn sóng biểu tình bạo lực.

Trên tàu sân bay Ford là Không đoàn số 8 (CVW-8) với hơn 75 máy bay chiến đấu, bao gồm các máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler, và một số máy bay cảnh báo sớm trên không (AEW) chiến thuật E-2D Hawkeye.

Nhóm tác chiến của tàu sân bay, bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, dự kiến sẽ hội quân ngoài khơi bờ biển Israel.

Các tàu khu trục lớp này thường được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và hệ thống chiến đấu Aegis, có khả năng chống tên lửa.

Nhiều người dự đoán, tàu Ford sẽ gia nhập cùng tàu sân bay khác ở Trung Đông, tàu USS Abraham Lincoln, tại Biển Arab.

Việc triển khai ở phía Đông Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Israel là hợp lý. Với khả năng tiếp nhiên liệu trên không, các máy bay chiến đấu của CVW-8 sẽ có thể tấn công các mục tiêu ở Iran, quốc gia nằm cách đó chưa đến 1.000km. Việc phối hợp với Không quân Israel và các khí tài quân sự của Mỹ đã được triển khai ở đó, bao gồm ít nhất 11 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor, cũng sẽ dễ dàng hơn.

Ngoài ra, nhóm tác chiến của tàu sân bay Ford sẽ tăng cường khả năng phòng không của Israel với hệ thống chiến đấu Aegis, đồng thời duy trì áp lực lên các mối đe dọa tiềm tàng, như Hezbollah ở Lebanon.

Trong khi tàu sân bay Ford và nhóm tác chiến của nó có khả năng tấn công các mục tiêu ở phía Tây, phía Nam và có thể cả trung tâm Iran, thì tàu Lincoln có thể sẽ tập trung vào khu vực phía Tây của Cộng hòa Hồi giáo.

Trên tàu Lincoln là Không đoàn tàu sân bay số 9 (CVW-9), bao gồm các máy bay chiến đấu tương tự như CVW-8, ngoài ra còn có ít nhất 12 máy bay chiến đấu tàng hình F-35C Lightning II.

Việc tăng cường quân sự của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm việc triển khai hai nhóm tàu sân bay tấn công, có thể là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định tiến hành chiến tranh với Cộng hòa Hồi giáo Iran.