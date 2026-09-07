Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi tạo ra cuộc cách mạng tại Đông Nam Á

GD&TĐ - Hải quân Indonesia sắp trở thành lực lượng thứ hai tại Đông Nam Á có tàu sân bay trong biên chế.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đã rời Ý và dự kiến sẽ đến Indonesia vào giữa tháng 9, nơi nó sẽ gia nhập hạm đội với tên gọi Gajah Mada.

Theo hãng thông tấn Antara của Indonesia, việc con tàu khởi hành đến quốc gia Đông Nam Á này hôm 25/8, đã được Đô đốc Muhammad Ali - Tham mưu trưởng Hải quân nước này xác nhận.

Hiện con tàu vẫn mang tên Giuseppe Garibaldi và đang di chuyển dưới cờ Ý. Việc chuyển giao theo thỏa thuận liên chính phủ cho Hải quân Indonesia dự kiến sẽ diễn ra khi nó đến đích.

Theo lời Đô đốc Ali, tàu sân bay sẽ đi qua kênh đào Suez và Biển Đỏ, được hộ tống bởi các tàu khu trục của Ý. Ngày dự kiến tàu đến nơi là khoảng 15/9 đến 20/9.

Lễ đổi cờ chính thức và biên chế tàu vào Hải quân Indonesia dự kiến diễn ra vào ngày 25/9/2026. Tổng thống Prabowo Subianto cho biết sẽ tham dự sự kiện này.

Tàu sân bay Gajah Mada sẽ được ra mắt trong lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Indonesia.

Mô hình tàu sân bay Gajah Mada của Hải quân Indonesia.

Quay lại quá khứ, vào tháng 2/2025, Đô đốc Muhammad Ali, đã tuyên bố rằng Bộ Tư lệnh Hải quân Indonesia đang đánh giá nhu cầu mua sắm một tàu sân bay.

Tháng 2/2026, các quan chức quân sự Indonesia cho biết họ dự kiến tàu Giuseppe Garibaldi sẽ đến nước này vào ngày 5/10, kịp thời cho lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Indonesia.

Đô đốc Ali xác nhận các cuộc đàm phán với nhà đóng tàu Fincantieri và Bộ Tư lệnh Hải quân Ý về việc giao tàu đã hoàn thành.

Vào tháng 3, Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Thượng viện Ý đã thông qua đề xuất của chính phủ về việc tặng miễn phí tàu sân bay hạng nhẹ (C551) Giuseppe Garibaldi từ Hải quân Ý cho Indonesia.

Quốc hội Ý đã đưa ra phê duyệt cuối cùng việc chuyển giao tàu sân bay này vào tháng 4/2026. Con tàu sẽ được chuyển giao mà hoàn toàn không có vũ khí, nhưng động cơ đẩy, hệ thống an toàn và cứu hộ vẫn được giữ nguyên.

Theo Bộ Quốc phòng Indonesia, con tàu nói trên có giá 54 triệu euro. Tùy thuộc vào cấu hình được lựa chọn, chi phí hiện đại hóa, theo giới chuyên gia, dự kiến dao động từ 7,2 đến 16,8 nghìn tỷ rupiah (350 đến 818 triệu euro).

Được hạ thủy năm 1985, chiếc (C551) Giuseppe Garibaldi đã được chuyển sang trạng thái dự bị vào tháng 10/2024.

Sang tháng 12/2024, tàu tấn công đổ bộ (UDC) Trieste mới đã đi vào hoạt động trong Hải quân Ý, thay thế tàu sân bay và trở thành soái hạm của nhóm tác chiến thuộc Hải quân Ý.

Hải quân Indonesia dự kiến sẽ chuyển đổi tàu sân bay này thành một nền tảng để sử dụng trực thăng và máy bay không người lái có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.