Tàu Royad Mammadov của Thổ Nhĩ Kỳ bị Nga đánh chìm trên biển Đen

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã đánh chìm tàu chở hàng khô Royad Mammadov khi nó đang vận chuyển ngũ cốc của Ukraine.

Tàu chở hàng Royad Mammadov của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm ở Biển Đen sau khi bị máy bay không người lái Nga tấn công. Con tàu đang trên đường từ Ukraine đến Ý với hàng hóa là ngũ cốc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Một cuộc tấn công khủng khiếp do 2 máy bay không người lái của Nga thực hiện nhằm vào một tàu dân sự trong vùng biển trung lập, khi nó đang vận chuyển ngô và thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ".

Trên tàu có công dân của Azerbaijan và Ấn Độ, tính đến thời điểm hiện tại, xác nhận được thuyền trưởng đã tử vong. Số phận của một người khác chưa rõ, trong khi đó 11 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống, trong đó 1 người bị thương.

Vào thời điểm bị tấn công, tàu chở hàng khô cách bờ 20 hải lý (xấp xỉ 37km). Con tàu đang chở ngũ cốc, điểm đến cuối cùng của nó là cảng Ravenna của Ý, nơi tàu Royad Mammadov dự kiến cập bến vào ngày 12/10.

Hành trình của tàu Royad Mammadov từ lúc rời cảng Izmail, ngày 16/9 đến 5/10/2026.

Vào giữa tháng 9, con tàu rời cảng Izmail - một trong những cửa ngõ quan trọng để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Con tàu tiến vào Biển Đen vào chiều ngày 3/10. Dịch vụ theo dõi ghi nhận sự gián đoạn trong việc truyền dữ liệu AIS (hệ thống nhận dạng tàu tự động) vào sáng 5/10, khoảng 9h20 sáng giờ địa phương, có khả năng đây là thời điểm con tàu bị tấn công.

Tàu Royad Mammadov treo cờ Saint Kitts & Nevis, nhưng hoạt động thương mại và kỹ thuật của nó thuộc trách nhiệm của các công ty đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu tuần trước, một tàu dân sự mang cờ Liberia cũng đã bị tấn công tại một cảng ở vùng Odessa. Theo thông báo, 1 người đã thiệt mạng trong vụ việc này.