Theo ông Jack Buckby, một nhà bình luận đến từ ấn phẩm 19FortyFive (1945) của Mỹ, tàu ngầm tấn côn Dự án 636 lớp Varshavyanka của Iran, được sản xuất tại Nga, có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư.

Tác giả bài phân tích lưu ý rằng các phương tiện ngầm dưới nước nhiều nhất của Iran là khoảng 20 tàu ngầm mini lớp Ghadir. Người quan sát nhận định những phương tiện này được tối ưu hóa cho các hoạt động ở vùng ven biển, mang theo ngư lôi và có khả năng rải thủy lôi.

"Đây là những công cụ hiệu quả, nhưng chúng có một số hạn chế, đặc biệt là về khả năng hoạt động bền bỉ và mức độ sống sót. Tàu ngầm diesel-điện nhỏ không thể ở trên biển lâu, và một khi bị phát hiện, chúng dễ bị tổn thương trước các loại vũ khí và phương pháp tác chiến chống ngầm hiện đại", ông Buckby viết.

Biên đội tác chiến tàu sân bay Mỹ sẽ phải đặc biệt đề phòng tàu ngầm tấn công lớp Varshavyanka của Hải quân Iran.

Nhà phân tích nhận xét, các tàu ngầm có khả năng chiến đấu cao nhất của Iran là lớp Varshavyanka do Nga sản xuất, có thể hoạt động ở vùng nước sâu hơn, vượt ra ngoài những khu vực nông nhất của Vịnh Ba Tư.

"Chúng hoạt động cực kỳ yên tĩnh, kết hợp với khả năng mang theo ngư lôi hạng nặng và rải thủy lôi, điều này cho thấy rõ chúng là một tài sản vô cùng quý giá đối với Hải quân Iran", nhà quan sát khẳng định.

Ông Buckby thừa nhận thêm rằng khả năng sẵn sàng hoạt động của các tàu ngầm lớp Varshavyanka của Iran vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Vị chuyên gia viết: "Sự kết hợp giữa tuổi đời của các tàu ngầm và thực tế là Iran chỉ có 3 chiếc đồng nghĩa với việc chúng không phải lúc nào cũng hoạt động được, và khi hoạt động, rất khó có khả năng cả 3 tàu sẽ được triển khai cùng lúc".

Trước đó, kênh Telegram "Military Informant" cung cấp một bức ảnh cho thấy máy bay trực thăng tấn công Mi-28NE của Nga đã được giao cho Iran, khẳng định cam kết của Moskva với đồng minh trước nguy cơ Tehran bị Mỹ tấn công ngày một lớn hơn.