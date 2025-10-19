Tàu ngầm Nga Novorossiysk thuộc Dự án 636.3 Varshavyanka, hiện trong đội hình Hạm đội Biển Đen của Nga, đã trở về căn cứ từ Biển Địa Trung Hải một cách đầy tai tiếng khi phải cơ động ở trạng thái nổi do trục trặc kỹ thuật.

Theo thông tin hiện có, tàu ngầm này đang neo đậu tại Biển Baltic và đã thực hiện hành trình trên Địa Trung Hải kể từ tháng 6 năm 2025, nhưng nó đã gặp sự cố hệ thống nhiên liệu và rò rỉ, khiến dầu diesel tràn vào khoang chứa.

Việc thiếu phụ tùng thay thế và chuyên gia có trình độ đã dẫn đến quyết định gửi tàu Novorossiysk đến một căn cứ sửa chữa gần nhất nằm ở St. Petersburg. Và sau đó tàu ngầm Nga phải di chuyển qua bờ biển các nước NATO trong tình trạng bất lực, dễ bị tấn công.

"Trong khi hầu hết mọi người tập trung vào sự cố kỹ thuật của tàu Novorossiysk, thì lý do thực sự của vấn đề lại nghiêm trọng hơn nhiều so với một lỗi thông thường vẫn chưa được giải quyết", Tạp chí Naval News nhấn mạnh điều này.

Tàu ngầm Novorossiysk được Hải quân và Không quân Thụy Điển hộ tống.

Trước hết, cần phải nói rằng Liên bang Nga luôn duy trì một số lượng lớn tàu chiến mặt nước ở Địa Trung Hải, cũng như 2 tàu ngầm Dự án 636.3 Varshavyanka, vốn là phương tiện mang tên lửa hành trình Kalibr. Hạm đội Biển Đen là đơn vị vận hành và Biển Địa Trung Hải là một khu vực chịu trách nhiệm.

Lý do xảy ra sự cố với tàu Novorossiysk hiện chưa rõ, có thể bắt đầu từ cuộc chiến Ukraine, đó là lý do tại sao Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm mọi tàu chiến qua eo biển Bosphorus nhờ Công ước Montreux.

Do đó, đối với các nhiệm vụ ở Địa Trung Hải, Liên bang Nga bắt đầu thu hút các tàu hiện đang thuộc Hạm đội Baltic, bất kể liên kết hải quân của chúng. Và hành trình từ khoảng 2.000 km từ Biển Đen đã biến thành 8.500 km đến bờ biển Syria.

Điều này có nghĩa là một phần đáng kể quyền tự chủ về hàng hải và nguồn lực kỹ thuật giờ đây phụ thuộc vào việc di chuyển đến nơi làm nhiệm vụ. Đồng thời, Liên bang Nga cũng bị từ chối bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu tại Síp.

Đây chính là lúc vấn đề thứ hai bắt đầu. Việc Nga mất đi sự hiện diện tại Syria vào đầu năm 2025 và tài sản lớn nhất của họ - Căn cứ Hậu cần Hải quân 720 tại cảng Tartus. Nếu không có địa điểm bảo dưỡng và sửa chữa, bất kỳ tàu chiến nào của Nga ở Địa Trung Hải sẽ bị mắc kẹt trên một tuyến đường hậu cần từ Biển Baltic.

Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến hậu quả cuối cùng, khi tàu ngầm Nga bị hỏng và buộc phải quay trở lại, chứng tỏ không chỉ độ tin cậy thấp mà còn cho thấy Hải quân Nga nói chung không có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở Biển Địa Trung Hải.