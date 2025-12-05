Thỏa thuận này có thể thực hiện được sau khi giải quyết những khác biệt về giá đã cản trở việc ký kết hợp đồng trong nhiều năm, hãng thông tấn Bloomberg cho biết, trích dẫn nguồn tin riêng của mình.

Phương tiện mới này sẽ lớn hơn 2 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga vốn đã là một phần của Hải quân Ấn Độ theo các thỏa thuận cho thuê trước đó.

Con tàu dự kiến sẽ được giao trong vòng hai năm, nhưng tính phức tạp của dự án hạt nhân có thể đẩy ngày giao hàng sang thời điểm sau. Theo những điều khoản của hợp đồng, phương tiện này không thể được sử dụng để chiến đấu và sẽ chỉ phục vụ mục đích huấn luyện thủy thủ đoàn.

Nhiệm vụ của đơn vị này là đào tạo các quân nhân Ấn Độ, những người phải thành thạo toàn bộ quy trình làm việc với tàu ngầm hạt nhân, bao gồm cả những chuyến vượt biển dài ngày và thực hiện hoạt động bí mật.

Con tàu nói trên cũng sẽ giúp Hải quân Ấn Độ cải thiện các quy trình chiến thuật và hoạt động cần thiết để phát triển tàu ngầm tấn công hạt nhân của riêng mình.

Thời hạn thuê sẽ là 10 năm và bao gồm cả việc bảo trì từ phía Nga, giống như các thỏa thuận trước đây giữa hai nước.

Ấn Độ đã trả lại tàu ngầm hạt nhân K-152 "Nerpa" thuộc Dự án 971I đã thuê trước đó từ Nga vào năm 2021, họ từ chối gia hạn hợp đồng và thay vào đó tiếp tục phát triển dự án và cơ sở hạ tầng hạt nhân của riêng mình.

Ngoài ra chúng ta đề cập đến các ví dụ về việc cho thuê thiết bị quân sự giữa chính phủ nhiều quốc gia khác nhau.

Đáng ngạc nhiên là nước dẫn đầu về số lượng trong các thỏa thuận như vậy là Hoa Kỳ - quốc gia đã cung cấp vũ khí cho nhiều quốc gia theo cách này trong thập kỷ qua.

Ví dụ, chính quyền Washington rất tích cực quảng bá máy bay chiến đấu của mình ra nước ngoài thông qua hệ thống cho thuê vũ khí.