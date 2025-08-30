Tàu ngầm, chiến hạm, thủy phi cơ nỗ lực luyện tập trên biển Cam Ranh, sẵn sàng cho sự kiện diễu binh A80

Tàu ngầm, chiến hạm, thủy phi cơ sẵn sàng cho ngày hội non sông

Theo thông tin từ Báo Hải quân, bên cạnh đội hình diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam cũng đang dốc sức luyện tập diễu binh trên biển. Tại Quân cảng Cam Ranh, các lực lượng đang tập trung luyện tập động tác chào cờ tàu, chào trong diễu binh và các phương án vận động xây dựng đội hình, hợp hình nghi lễ diễu binh tàu trên biển.

Khẩu lệnh rời bến luyện tập được phát ra, từng con tàu vang lên những hồi còi dài chào cảng, rẽ sóng tiến vào khu vực luyện tập diễu binh. Đồng hành với cán bộ, thủy thủ Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162, Vùng 4, chúng tôi cảm nhận tiếng máy nổ đang hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng gương mặt cán bộ, thủy thủ luôn rạng rỡ, bởi họ biết rằng đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là niềm vinh dự lớn, được cùng con tàu của mình trở thành biểu tượng kiêu hãnh của Hải quân nhân dân Việt Nam trước đồng bào và bạn bè quốc tế.

Có những ngày sóng cấp 5-6, gió giật mạnh, để giữ cự ly và đội hình đi đúng hướng là rất khó khăn. Trung tá Đỗ Xuân Tiệp, Thuyền trưởng Tàu 015 chia sẻ: Chúng tôi luôn cố gắng tính toán chuẩn xác để ngay từ khi luyện tập, đội hình vừa phải đẹp về hình thức vừa thể hiện được sự hiện đại, chính quy đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đại úy Ngô Minh Lành, Chính trị viên Tàu 277, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân cho biết: Chúng tôi luôn quán triệt niềm vinh dự và ý thức trách nhiệm đến mỗi cán bộ, thủy thủ để các buổi tập không được phép sai sót.

Đây cũng là minh chứng cho năng lực, bản lĩnh, trình độ làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, khả năng phối hợp hiệp đồng của toàn tàu. Đằng sau những đội hình trang nghiêm, đẹp mắt là quá trình rèn luyện khắt khe, từ kỹ năng điều khiển tàu, giữ cự ly đội hình đến kỷ luật thao tác, tác phong quân nhân.

Song hành cùng đội hình tàu chiến đấu là máy bay của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954. Trên bầu trời xanh thẳm, những chiếc thủy phi cơ DHC-6 và trực thăng săn ngầm Ka-28 bay đội hình đồng bộ với các biên đội tàu phía dưới, tạo nên bức tranh hùng tráng "trên không-dưới biển", thể hiện sức mạnh tổng hợp của Quân chủng Hải quân.

Để chuẩn bị cho những giờ bay luyện tập diễu binh, các phi công và thợ máy phải bảo đảm kỹ thuật rất cẩn thận, tỉ mỉ. Từng chiếc máy bay được kiểm tra tổng thể: động cơ, hệ thống điện tử hàng không, ra đa, thông tin liên lạc, thiết bị điều khiển. Mọi thông số phải đạt chuẩn tuyệt đối, bởi trong đội hình bay diễu binh, bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn và hình ảnh của toàn lực lượng.

Quá trình luyện tập, các biên đội bay phải phối hợp chặt chẽ với đội hình tàu dưới mặt biển. Việc giữ khoảng cách, độ cao, tốc độ bay phù hợp với vận tốc của tàu đòi hỏi phi công phải tính toán chính xác từng thông số. Không ít buổi luyện tập diễn ra trong điều kiện gió ngang mạnh hoặc tầm nhìn hạn chế khiến việc điều khiển máy bay giữ đội hình thẳng hàng trở nên khó khăn. Bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và sự phối hợp ăn ý, các kíp bay vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ nỗ lực cao trong luyện tập, đến thời điểm hiện tại, các biên đội tàu và máy bay của Quân chủng Hải quân đã sẵn sàng cùng các lực lượng diễu binh trên biển trong ngày hội lớn của đất nước.

Góp mặt với những thành phần tiêu biểu, đại diện cho sức mạnh, bản lĩnh và truyền thống anh hùng của Quân chủng Hải quân, khối diễu binh trên Quảng trường Ba Đình là cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong quân phục chỉnh tề, bước đều oai nghiêm, thể hiện tác phong kỷ luật và sức mạnh của những người lính biển.

Trong khi đó, các biên đội tàu mặt nước và tàu ngầm hiện đại hiên ngang rẽ sóng, tượng trưng cho "thành trì thép" nơi tuyến đầu biển đảo. Máy bay của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 - "những cánh hải âu bạc" của Tổ quốc sải cánh bay trên biển, trên bầu trời, thể hiện sức mạnh trấn giữ biển trời Việt Nam.

“Hố đen đại dương”

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VTC News, một trong những điểm nhấn của lễ diễu binh lần này là sự góp mặt của tàu ngầm Kilo 636 - biểu tượng sức mạnh hiện đại của Hải quân Việt Nam, được mệnh danh là “hố đen đại dương”.

Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thông tin, Kilo 636 là loại tàu ngầm điện - diesel tấn công được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tiêu diệt tàu mặt nước và tàu ngầm đối phương, trinh sát, bảo vệ tuyến hàng hải cho tới rải thủy lôi phong tỏa. Tàu nổi bật với độ ồn cực thấp, khiến nó khó bị hệ thống sonar của đối phương phát hiện, vì vậy được mệnh danh là “hố đen đại dương”. Tàu nổi bật với các trang bị hiện đại:

Hải quân sẽ tổ chức diễu binh trên biển ở Khánh Hòa với sự xuất hiện của tàu ngầm Kilo 636. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Hệ thống sonar MGK-400EM và nhiều cảm biến hiện đại: giúp Kilo 636 phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu với độ chính xác cao.

Triển khai tên lửa hành trình dưới nước: cho phép tung đòn tấn công bất ngờ và hiệu quả vào các mục tiêu ở khoảng cách xa.

6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm: bắn các loại ngư lôi dẫn đường chính xác cao hoặc triển khai thủy lôi, tạo thế phong tỏa và kiểm soát tuyến hàng hải.

Tên lửa hành trình Club-S: tầm bắn khoảng 300 km, phóng trực tiếp từ ống ngư lôi ngay cả khi đang lặn, giúp tăng khả năng tấn công bất ngờ và duy trì yếu tố bí mật chiến thuật.

Bên cạnh đó, khả năng rải thủy lôi chiến lược giúp tàu ngăn chặn hiệu quả hoạt động của đối phương tại các khu vực trọng yếu.

(Tổng hợp theo VTC News, Báo Hải quân, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội)