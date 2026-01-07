Thông tin này được báo cáo bởi OSINTtechnical, một người quan sát OSINT. Theo thông tin hiện có, Hoa Kỳ dự định tịch thu con tàu sau khi nó cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân gần bờ biển Venezuela.

Trước đó, vào ngày 31 tháng 12, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG) đã tạm thời đình chỉ chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu Bella 1 thuộc danh sách bị trừng phạt sau khi phát hiện cờ Nga trên tàu.

Theo các quan chức Mỹ, các tàu của USCG đã hộ tống một tàu chở dầu lớn trên Đại Tây Dương trong hơn 16 ngày, duy trì khoảng cách khoảng 800 mét.

Tàu tuần tra Mỹ sẵn sàng đổ bộ lên tàu chở dầu mang cờ Nga.

Có thông tin xác nhận các đơn vị đặc nhiệm đã hoàn toàn sẵn sàng chiếm giữ con tàu bằng vũ lực, nhưng đang chờ quyết định chính trị cuối cùng từ Nhà Trắng. Tình hình trở nên phức tạp hơn sau khi một lá cờ Nga được vội vàng gắn lên thân tàu Bella 1.

Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, Lực lượng bảo vệ bờ biển có quyền tạm giữ tàu thuyền khi không xác nhận được quốc tịch hoặc khi có nghi ngờ gian lận.

Ở giai đoạn đầu của quá trình truy tố, Mỹ coi Bella 1 là tàu mang cờ giả và phải chịu lệnh bắt giữ của tòa án.

Nếu chiếc tàu chở dầu này thực sự đã được đăng ký lại hợp pháp tại Nga, thì việc cưỡng chế thu giữ nó có thể gây ra leo thang ngoại giao nghiêm trọng.

Washington không loại trừ khả năng Nga đã dùng thủ đoạn thao túng và đăng ký tàu một cách hồi tố mà không qua kiểm tra đúng quy trình nhằm gây ra một sự cố quốc tế.

Tàu chở dầu Bella 1 thuộc sở hữu của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ và đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ vì vận chuyển dầu của Iran phục vụ lợi ích của các tổ chức đồng minh của Tehran, bao gồm Hezbollah, lực lượng Houthi ở Yemen và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Con tàu này cũng là một phần của cái gọi là "hạm đội bóng tối" được sử dụng để vận chuyển dầu bị cấm vận từ Nga, Iran và Venezuela.