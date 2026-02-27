Tàu Liberty Class.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa công ty Blue Water Autonomy và Damen Shipyards, được chế tạo tại Conrad Shipyard ở bang Louisiana.

Thiết kế dựa trên mẫu tàu thương mại đã được kiểm chứng

Liberty Class được phát triển trong khuôn khổ chương trình Modular Attack Surface Craft (MASC) của Hải quân Mỹ. Con tàu này dựa trên thiết kế thương mại Damen Stan Patrol 6009, vốn đã được sử dụng rộng rãi với hơn 300 tàu trên toàn thế giới.

Tàu dài 58m, có tầm hoạt động hơn 18.500km và tải trọng trên 150 tấn. Thiết kế mũi “axe bow” giúp tàu giảm lực cản, tăng khả năng đi biển trong điều kiện khắc nghiệt.

Việc tận dụng mẫu tàu đã được kiểm chứng giúp rút ngắn đáng kể thời gian thử nghiệm và sản xuất, tránh quy trình kéo dài nhiều năm như các tàu chiến truyền thống.

Theo tuyên bố của Blue Water Autonomy, Liberty Class có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ mang theo tên lửa, cảm biến cho đến hậu cần.

Đặc biệt, tàu được chế tạo hoàn toàn không có khoang thủy thủ, loại bỏ hệ thống cấp thoát nước, sưởi, thông gió và điều hòa vốn cần thiết trên tàu có người. Điều này giúp giảm thời gian và chi phí sản xuất.

Sản xuất nhanh với công nghệ tự động hóa

Blue Water Autonomy và Damen Shipyards đang áp dụng dây chuyền sản xuất tự động, sử dụng robot lắp ráp và hàn tại Conrad Shipyard. Nhờ đó, họ có thể chế tạo đồng thời nhiều tàu và dự kiến bàn giao từ 10-20 chiếc Liberty Class mỗi năm.

Điểm khác biệt lớn nhất của Liberty Class so với Stan Patrol 6009 là khả năng tự động hoàn toàn. Tàu có thể hoạt động trên biển liên tục trong 3 tháng mà không cần thủy thủ đoàn.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng năng lực hạm đội của Hải quân Mỹ, khi các hệ thống không người lái ngày càng đóng vai trò bổ trợ cho tàu có người vận hành.

Chiếc Liberty Class đầu tiên dự kiến sẽ được hạ thủy vào tháng 3, chỉ chưa đầy hai năm kể từ khi dự án bắt đầu.

Với tốc độ sản xuất nhanh, thiết kế đã được kiểm chứng và khả năng tự động hóa cao, Liberty Class hứa hẹn sẽ trở thành lực lượng hỗ trợ quan trọng cho Hải quân Mỹ trong tương lai gần.