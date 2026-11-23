Trang bị tên lửa siêu thanh CPS sẽ mang lại khả năng tấn công cực mạnh cho tàu khu trục lớp Zumwalt.

Hải quân Mỹ đang chuẩn bị bắt đầu sửa chữa và hiện đại hóa tàu khu trục USS Michael Monsoor - chiếc tàu thứ ba thuộc lớp Zumwalt, để trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Conventional Prompt Strike (CPS) mới, thông tin này được đăng tải trên tờ Naval News.

Cơ quan này đã bắt đầu thu thập đề xuất từ ngành công nghiệp để đánh giá năng lực và yêu cầu kỹ thuật của các xưởng đóng tàu cho giai đoạn hiện đại hóa nhà máy sắp tới. Công việc dự kiến bắt đầu vào tháng 5/2028 và hoàn thành vào tháng 8/2030.

Quá trình nâng cấp kéo dài 27 tháng sẽ đòi hỏi "những thay đổi cấu trúc lớn" và việc tái định hình các khoang, tương tự như các lần chuyển đổi hệ thống CPS trước đây, để phù hợp với module vũ khí và thiết bị phóng mới.

Ngoài ra, hệ thống chiến đấu, phân phối điện và thiết bị làm mát của tàu khu trục cũng sẽ được nâng cấp trong quá trình hiện đại hóa. Hải quân Mỹ cũng có kế hoạch thay mới toàn diện hệ thống máy tính tích hợp trên tàu (TSCE).

Điều này nghĩa là chiếc chiến hạm sẽ được trang bị phần cứng và phần mềm mới, kiến trúc mở cải tiến và giao diện cần thiết để tích hợp vũ khí siêu thanh vào hệ thống chiến đấu hiện có của tàu khu trục.

Khi hoàn thành vào năm 2030, Hải quân Mỹ sẽ có 3 tàu khu trục trang bị hệ thống CPS. Chúng dự kiến sẽ được điều chuyển đến căn cứ tại Trân Châu Cảng trong vài năm tới, cùng với một số tàu ngầm mang tên lửa.

Công tác hiện đại hóa tàu USS Zumwalt để tích hợp hệ thống CPS bắt đầu vào năm 2023, và đối với tàu USS Lyndon B. Johnson thì bắt đầu vào tháng 1/2025.

Quá trình tích hợp vũ khí siêu thanh trên tàu khu trục USS Zumwalt (DDG-1000) từ tháng 1 đến tháng 10/2024.

Chương trình Tấn công Nhanh Thông Thường (Conventional Prompt Strike - CPS) là một dự án vũ khí siêu thanh Hải quân của Mỹ nhằm thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, chính xác cao, không sử dụng vũ khí hạt nhân vào các mục tiêu quan trọng và được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhà thầu chính là Lockheed Martin và đầu đạn lượn được sản xuất bởi Dynetics.

Tên lửa này bao gồm một tầng đẩy nhiên liệu rắn hai giai đoạn và đầu đạn dạng tàu lượn siêu thanh, gọi là Thân lượn siêu thanh thông dụng (C-HGB). Tầng đẩy sẽ tăng tốc đầu đạn, sau đó nó tách ra và tiếp tục hành trình bay có kiểm soát đến mục tiêu.

Tầm bắn của tên lửa tấn công nhanh CPS không được tiết lộ. Tuy nhiên, hệ thống này sử dụng cùng khối tàu lượn siêu thanh C-HGB như hệ thống tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle phóng từ mặt đất.

Theo thông tin sơ bộ, "đầu đạn" của tên lửa Dark Eagle nặng chưa đến 13,6kg. Đồng thời, lực phá hủy chính đến từ tác động động năng của phương tiện siêu thanh.

Theo Quân đội Mỹ, loại tên lửa này được thiết kế để tấn công một khu vực "có diện tích bằng một bãi đỗ xe". Hệ thống tên lửa CPS sẽ được trang bị trên 3 tàu khu trục lớp Zumwalt, và sau đó là những tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia.

Để thực hiện điều này, các tàu khu trục sẽ tháo dỡ các bệ pháo 155mm và lắp đặt các hệ thống phóng thẳng đứng được thiết kế cho 12 tên lửa. Các cuộc thử nghiệm bay đầu tiên diễn ra trực tiếp từ tàu USS Zumwalt dự kiến bắt đầu vào năm 2027.

Theo Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO), tính đến tháng 4/2026, tổng chi phí vòng đời của loại tên lửa siêu thanh này, bao gồm mua sắm, bảo trì trong suốt thời gian sử dụng và xử lý, là từ 63 đến 71 triệu USD.

Tuy nhiên, đây mới là ước tính sơ bộ, phụ thuộc vào khối lượng mua sắm và kết quả phát triển sản xuất, tức là mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi lớn trong tương lai.