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Tàu khu trục Kang Kon từng bị chìm năm 2025 gây choáng khi phóng cả chục tên lửa

Bạch Dương
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Tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên mang tên Kang Kon đã phóng 10 tên lửa hành trình trong một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật.

Tàu khu trục Kang Kon phóng tên lửa gây chú ý sau sự cố chìm năm 2025 - Ảnh 1.

Hình ảnh tương ứng đã được dự án KPA_bot đăng tải trên trang X của họ. Trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm, pháo và súng máy của tàu, cũng như thiết bị tác chiến điện tử đều được kiểm tra.

Con tàu nổi bật với nhiều module chiến đấu được lắp đặt ở hai bên thân, với phiên bản nội địa của pháo phòng không ZU-23-2, các giá súng máy CCVT, cũng như một trạm pháo phòng không 30mm.

Tàu khu trục Kang Kon phóng tên lửa gây chú ý sau sự cố chìm năm 2025 - Ảnh 2.

Hệ thống súng máy trang bị trên tàu khu trục lớp Choe Hyon mang tên Kang Kon.

Điều đáng chú ý là các tàu chiến trước đây thuộc lớp này, đặc biệt là tàu khu trục dẫn đầu mang tên Choe Hyon không được trang bị nhiều vũ khí loại như vậy.

Có thể việc tăng cường súng máy phòng không là kết quả của việc phân tích cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, cho thấy cần phải trang bị cho tàu chiến những phương tiện tự vệ hiệu quả chống lại phương tiện không người lái trên mặt biển và trên không.

Nhiều khả năng chính kinh nghiệm này đã thúc đẩy các nhà thiết kế Triều Tiên tăng cường khả năng phòng không tầm gần cho tàu khu trục lớp Choe Hyon.

Đáng chú ý nhất, trong bài kiểm tra, tàu khu trục Kang Kon cũng đã phóng một loạt 10 tên lửa hành trình Hwasal-2.

Tàu khu trục Kang Kon phóng tên lửa gây chú ý sau sự cố chìm năm 2025 - Ảnh 3.

Tàu khu trục Kang Kon phóng 10 tên lửa hành trình trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật.

Cần nhắc lại, tàu Kang Kon được khởi đóng vào tháng 5/2024. Tới ngày 21/5/2025 tại xưởng đóng tàu, trong lần hạ thủy đầu tiên, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, làm hư hại thân tàu khu trục khi nó bị lật nghiêng và chìm một phần.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gọi vụ việc là "hành vi tội ác", nhấn mạnh sự cố này "ngay lập tức làm nhục phẩm giá và lòng tự trọng của nhà nước chúng ta".

Tàu khu trục Kang Kon phóng tên lửa gây chú ý sau sự cố chìm năm 2025 - Ảnh 4.

Hình ảnh tàu khu trục Kang Kon sau khi gặp sự cố hạ thủy.

Ông Kim ra lệnh hoàn thành việc khôi phục con tàu trước kỳ họp toàn thể tháng 6/2025 của Đảng Lao động Triều Tiên và phải truy cứu trách nhiệm những người gây ra sai sót trong quá trình thiết kế và chế tạo.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 2/6/2025 cho thấy con tàu đã được đưa trở lại vị trí thẳng đứng. Ngày 5/6, nó được hạ thủy thành công và đưa đến xưởng đóng tàu ở Radzyn, nơi tới ngày 8/6, chiến hạm được đưa vào ụ khô để hoàn thành công việc.

Ngày 12/6, con tàu chính thức được biên chế vào hạm đội với tên gọi Kang Kon, để vinh danh vị Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã hy sinh trong chiến đấu. Tàu khu trục này được đánh số hiệu 52.

Theo Militarnyi
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Tags

Triều Tiên

tên lửa hành trình

tàu khu trục Kang Kon

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