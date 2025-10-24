Tàu khu trục hạng nhẹ Udaloy cổ điển vẫn tỏ ra mạnh hơn HMS Duncan của Anh

Tàu khu trục Type 45 HMS Duncan của Hải quân Hoàng gia Anh mới đây đã tiến hành đã hộ tống chiến hạm của Nga - chiếc Phó Đô đốc Kulakov - một tàu tác chiến chống ngầm lớp Fregat (NATO gọi là Udaloy) qua eo biển Manche, Tạp chí Military Watch (MW) đưa tin.

Đáng chú ý là bởi vì các nước phương Tây không có loại tàu như Udaloy, nên chúng được phân loại, tùy theo lượng giãn nước, có thể là tàu tuần dương, tàu khu trục hoặc tàu hộ tống.

Tàu khu trục Anh được cho là đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và hoạt động như một trung tâm liên lạc. Mặc dù sở hữu hệ thống cảm biến hiện đại, các tàu thuộc lớp này không có chức năng chống hạm và mang theo kho vũ khí rất hạn chế, chỉ bao gồm 48 tên lửa hải đối không Aster-15 và Aster-30.

HMS Duncan của Hải quân Hoàng gia Anh là một khu trục hạm chuyên về phòng không.

Ấn phẩm lưu ý rằng cả hai tàu đều không đặc biệt linh hoạt: tàu khu trục của Anh chuyên về phòng không, trong khi tàu của Nga chuyên về chống tàu ngầm.

"Tuy nhiên dự án Udaloy có lợi thế là sở hữu kho vũ khí lớn hơn, bao gồm các bệ phóng tên lửa đất đối không, 8 ngư lôi và các bệ phóng tên lửa chống ngầm. Mặc dù vậy, đây vẫn là lớp tàu khu trục được trang bị vũ khí nhẹ nhất trong hạm đội Nga", tờ MW nhấn mạnh.

Hơn nữa, ấn phẩm Mỹ còn lưu ý rằng ngay cả tàu hộ vệ của Nga hiện cũng có vũ khí mạnh hơn nhiều, điển hình như Dự án 22350, có đầy đủ mọi chức năng của khu trục hạm hạm hiện đại.

Thực trạng trên được giải thích là bởi Hải quân Hoàng gia Anh xây dựng nhóm chiến đấu tàu sân bay theo học thuyết của Mỹ, trong đó những khu trục hạm Type 45 như chiếc HMS Duncan chuyên là nhiệm vụ bảo vệ hàng không mẫu hạm, nhiệm vụ tấn công sẽ do tiêm kích cất cánh từ boong tàu đảm nhiệm.