Tàu hỏa đâm vào xe chở học sinh ở Bỉ khiến 4 người tử vong

Quỳnh Chi
Một đoàn tàu đã đâm vào một xe bus chở học sinh khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, trong một vụ tai nạn kinh hoàng ở miền Bắc nước Bỉ.

Giới chức Bỉ hôm 26/5 cho biết 5 trẻ em khác đã bị thương trong vụ tàu hỏa đâm vào xe chở học sinh nói trên. Vụ tai nạn xảy ra tại một điểm giao cắt đường ray ở Buggenhout - khu đô thị nói tiếng Hà Lan cách thủ đô Brussels của Bỉ khoảng 25 km về phía Tây Bắc.

"Một vụ va chạm bi thảm giữa đoàn tàu và xe bus chở học sinh đã xảy ra ở Buggenhout trong sáng nay. Bốn người đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em" - Phó Thủ tướng Bỉ Maxime Prevot viết trên mạng xã hội X hôm 26/5.

Hình ảnh từ hiện trường ở Buggenhout thuộc vùng Flanders cho thấy chiếc xe bus bị hư hỏng nặng nằm nghiêng trên đường cạnh đường ray, và các nhân viên cứu hộ đã dựng các lều tác nghiệp xung quanh. Vùng Flanders ở phía Bắc nước này, là một trong 3 vùng chính thức của Bỉ, cùng với Wallonie và Vùng thủ đô Brussels

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đăng trên mạng xã hội rằng ông "vô cùng đau lòng trước vụ tai nạn kinh hoàng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình bị ảnh hưởng".

Nguyên nhân vụ tàu hỏa đâm vào xe chở học sinh chưa được làm rõ ngay lập tức và giới chức Bỉ đã mở cuộc điều tra - Văn phòng Công tố Bỉ cho biết.

Cơ quan đường sắt Infrabel của Bỉ thông tin đoạn video quay từ hiện trường cho thấy rào chắn tại đường ray đã được đóng và đèn đỏ đang bật vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

"Vụ va chạm cực kỳ mạnh" - người phát ngôn của Infrabel, ông Frederic Sacre, nói. Ông Sacre đồng thời cho biết thêm rằng đoàn tàu đang chạy với tốc độ 120 km/h.

"Chiếc xe bus nhỏ bị hất văng khoảng 15 mét vào một cột kim loại" - ông Sacre cho biết.

Chính quyền địa phương cho biết trong một cuộc họp báo rằng xe bus chở 7 học sinh từ một trường dành cho trẻ em khuyết tật về học tập. Hai trong số các học sinh trên xe, ở độ tuổi 15 và 12, đã thiệt mạng trong vụ va chạm, cùng với tài xế xe bus 49 tuổi và một người giám sát 27 tuổi - bà Lisa De Wilde, người phát ngôn của Văn phòng Công tố Bỉ, xác nhận.

Theo bà Lisa De Wilde, 5 trẻ em còn lại trên xe đã được đưa đến bệnh viện địa phương và hiện đang trong tình trạng sức khỏe ổn định, mặc dù bị thương nặng. Người phát ngôn của cảnh sát - An Berger - cho biết thêm các học sinh này không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không hành khách nào trên tàu hỏa bị thương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bỉ Bernard Quintin bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước vụ tai nạn thương tâm. Ông Quintin viết trên mạng xã hội: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân và người thân của họ. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương có thêm sức mạnh". Ông đồng thời cảm ơn các lực lượng cứu hộ vì công việc của họ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tham gia vào dòng chia buồn từ các chính trị gia, nói rằng bà "đau lòng" trước vụ tai nạn.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân và người thân của họ" - bà von der Leyen đăng tải trên mạng xã hội - "Hôm nay, châu Âu cùng chia buồn với Bỉ".

(Theo Euronews)

