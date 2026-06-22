Ngày 22-6, Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ gồm tàu hộ vệ INS Udaygiri và tàu săn ngầm INS Kavaratti cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu thăm TPHCM.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đã chủ trì tiếp đón phái đoàn Hải quân Ấn Độ.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện UBND TPHCM, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và Cảng vụ hàng hải TPHCM.

Về phía Ấn Độ, dẫn đầu phái đoàn là Chuẩn Đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Hải quân Ấn Độ; cùng Đại tá Vikas Sood, Thuyền trưởng tàu INS Udaygiri và Trung tá Ashwani Kumar Bura, Thuyền trưởng tàu INS Kavaratti.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam (trái) bắt tay Chuẩn Đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Hải quân Ấn Độ (phải)

Chuyến thăm là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện thiện chí, qua đó thắt chặt tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Sự kiện này diễn ra sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ báo chí tại New Delhi vào ngày 6-5. Tại đây, hai nhà lãnh đạo tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược đầu tiên của Ấn Độ trong ASEAN.

Đại diện phái đoàn Việt Nam trao tặng hoa cho Chuẩn Đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Hải quân Ấn Độ

Trong lịch trình tại TPHCM, chỉ huy và thủy thủ đoàn Ấn Độ sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo UBND TPHCM và Vùng 2 Hải quân.

Lực lượng hai nước cũng sẽ tiến hành luyện tập chung ngay tại khu vực cảng. Bên cạnh đó, đoàn Ấn Độ sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức đồng diễn yoga trên tàu, dự các bữa tiệc chiêu đãi do hai bên chủ trì và tham quan các danh lam thắng cảnh tại địa phương.

Các đại biểu, sĩ quan và thủy thủ đoàn hai nước chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón tàu Hải quân Ấn Độ ở cảng Nhà Rồng - Khánh Hội ngày 22-6

Tàu hộ vệ INS Udaygiri (số hiệu F35) cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội ngày 22-6.

Tàu săn ngầm INS Kavaratti (số hiệu P31) cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội ngày 22-6

Tàu hộ vệ INS Udaygiri (số hiệu F35) là tàu chiến mới thuộc lớp Nilgiri do phía Ấn Độ chế tạo, có cảng đăng ký tại Visakhapatnam. Con tàu sở hữu chiều dài lớn nhất 149,02 m, chiều rộng 17,8 m, tổng dung tích 7.500 tấn, mớn nước 6,7 m và vận hành bằng hệ thống động cơ đạt công suất khoảng 60.000 mã lực cho tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết dòng tàu chiến này sở hữu công nghệ tàng hình tiên tiến, tích hợp radar giám sát hiện đại, hệ thống tác chiến điện tử cùng các bệ phóng tên lửa. Kíp lái trên tàu INS Udaygiri gồm 29 sĩ quan và 284 hạ sĩ quan, binh sĩ.

Cùng hoạt động trong biên đội là tàu INS Kavaratti (số hiệu P31), một trong những khí tài săn ngầm chủ lực của Hải quân Ấn Độ hiện nay, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm và kiểm soát an ninh biển.

INS Kavaratti có chiều dài 109,1 m, chiều rộng 14,17 m, mớn nước 4,5 m và lượng giãn nước đạt khoảng 3.490 tấn. Con tàu đạt vận tốc tối đa khoảng 25 hải lý/giờ nhờ khối động cơ có tổng công suất 21.800 mã lực. Số lượng sĩ quan và thủy thủ đoàn phục vụ trên tàu là 155 người.

Sau khi kết thúc hành trình tại TPHCM, biên đội tàu sẽ di chuyển đến cảng tiếp theo là Sattahip của Thái Lan.