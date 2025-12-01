Tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa sẵn sàng về nước chiến đấu

Các học viên của Học viện Lực lượng Hải quân - những sĩ quan và kỹ thuật viên tương lai - đã trải qua khóa huấn luyện thực hành kéo dài 15 ngày trên tàu hộ tống "Hetman Ivan Mazepa", hiện đang tạm thời đóng quân tại Istanbul.

Thông tin này được kênh truyền hình và phát thanh của Bộ Quốc phòng Ukraine mang tên "Bryz" đưa tin.

Cần lưu ý rằng mục tiêu chính là đào tạo các sĩ quan tương lai của Lực lượng Hải quân vào các vị trí hạ sĩ quan và kỹ thuật viên của những hệ thống chiến đấu trên tàu hộ tống.

Hoàn thành thực hành huấn luyện trên tàu bao gồm làm chủ tất cả các chuyên môn, bao gồm vũ khí và thiết bị hỗ trợ dẫn đường, thiết bị vô tuyến và hỗ trợ liên lạc, cũng như hệ thống điện trên tàu.

Các học viên làm quen với hệ thống pháo binh chính của tàu hộ tống "Hetman Ivan Mazepa".

"Chúng tôi đã học được rất nhiều điều mới mẻ, tích lũy được nhiều kỹ năng hữu ích, chẳng hạn như sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên ngành, làm quen với cấu trúc chung của tàu, mục đích sử dụng, các nhóm ứng phó khẩn cấp, hạ thủy và bảo dưỡng tàu".

"Các buổi huấn luyện báo động đã được tổ chức, trong đó mỗi thành viên thủy thủ đoàn thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đã thực hành các nhiệm vụ theo nhóm, theo bộ phận và thực hiện một số thao tác hàng hải, chẳng hạn như vẽ biểu đồ trên bản đồ điện tử, trên bản đồ thông thường", học viên Artem Galahan chia sẻ.

Tàu hộ tống "Hetman Ivan Mazepa" được hạ thủy vào tháng 10 năm 2022. Lễ khởi đóng được tổ chức vào tháng 9 năm 2021 và đến cuối tháng 12 cùng năm, quá trình lắp ráp thân tàu bắt đầu.

Vào tháng 7 năm 2024, tàu hộ tống "Hetman Ivan Mazepa" đã trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà nước. Sự kiện này đánh dấu quá trình chấp nhận cuối cùng của con tàu, sau khi kiểm tra và thử nghiệm toàn bộ các thành phần, phương tiện chiến đấu và kỹ thuật... tại nhà máy để sẵn sàng bàn giao cho Hải quân Ukraine.