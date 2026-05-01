HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tàu Hải quân Mỹ ở Trung Đông nhận hàng tiếp tế, xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc

MINH HẠNH |

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - đơn vị chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự ở Iran - cho biết, các tàu hải quân Mỹ đang bổ sung “nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược và các nhu yếu phẩm thiết yếu”.

CENTCOM đã chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh dường như cho thấy hàng tiếp tế đang được chất lên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Delbert D Black. Con tàu này được cho là đang hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở khu vực Trung Đông.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth báo cáo trước Thượng viện Mỹ, rằng cuộc chiến với Iran cho đến nay đã tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, một số nguồn tin ước tính cho rằng chi phí thực tế còn cao hơn nhiều.

Ngày 1/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc “Lầu Năm Góc đang thiếu trung thực” về chi phí của cuộc chiến.

“Canh bạc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trực tiếp khiến Mỹ thiệt hại 100 tỷ USD cho đến nay, gấp bốn lần con số được tuyên bố”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X. “Chi phí gián tiếp đối với người đóng thuế Mỹ còn cao hơn nhiều. Hóa đơn hằng tháng cho mỗi hộ gia đình Mỹ đang tăng nhanh. ‘Israel trên hết’ đồng nghĩa với Mỹ bị xếp sau cùng”.

Cùng ngày, Chánh án Tòa án Tối cao Iran - ông Gholam-Hossein Mohseni-Ejei - khẳng định, Tehran chưa bao giờ ngừng đàm phán với Mỹ.

TIN LIÊN QUAN

“Chúng tôi không hoan nghênh chiến tranh, nhưng chúng tôi không sợ chiến tranh”, ông Gholam-Hossein Mohseni-Ejei nói, theo hãng tin IRIB . “Nếu phẩm giá của chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi sẽ chiến đấu vì phẩm giá của mình, đây là lập trường của chúng tôi”.

Ông nói thêm rằng trong khi Iran “luôn hoan nghênh đàm phán”, thì ngoại giao phải “dựa trên logic và lý trí”.

“Chúng tôi chắc chắn không chấp nhận sự áp đặt. Một đối thủ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào thông qua hành động gây hấn và đe dọa thì cũng không thể áp đặt hoặc đòi hỏi tại bàn đàm phán”.

Tags

Mỹ

Iran

Tàu hải quân

Tàu hải quân Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại